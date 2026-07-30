Garcia nakon poraza Hajduka: ‘Bili smo dobri u ove dvije utakmice’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk je završio nastup u kvalifikacijama za Europsku ligu nakon što je u uzvratnoj utakmici drugog pretkola na Cipru izgubio od Pafosa 4:0. Splićani su u uzvrat donijeli prednost od 2:0 iz prve utakmice, no domaćin je do isteka regularnog dijela nadoknadio zaostatak, a zatim u produžecima postigao još dva pogotka i s ukupnih 4:2 izborio prolaz. Hajduk će europski put nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige, gdje ga čeka Žalgiris.

Pafos je poveo u 40. minuti sjajnim pogotkom Guge, a produžetke je izborio golom Davida Goldara u prvoj minuti sudačke nadoknade. U dodatnih 30 minuta Biel je povećao na 3:0, dok je konačnih 4:0 postavio Correia u 117. minuti. Ciprani će u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv RB Salzburga.

Nakon utakmice trener Hajduka odgovarao je na pitanja o razlozima ovakvog nastupa svoje momčadi i odstupanju od plana igre.

Na pitanje je li obrambeni pristup bio unaprijed zamišljena taktika, odgovorio je:

“Ne, htjeli smo imati posjed i biti agresivni, ali su oni bili agresivni, osvajali druge lopte. Pali smo, problem je bio što nismo bili dobri u posjedu. Danas nismo igrali dobro, Pafos je zabio u zadnjim minutama. To je nogomet.”

Upitan zbog čega se momčad nije uspjela držati plana iz prve utakmice, rekao je:

“Problem je bio što nije bilo Brajkovića pa smo morali mijenjati neke stvari. Primali smo golove, nismo bili dobro organizirani i bili dobri na lopti. Nismo bili dovoljno agresivni u presingu.”

Na pitanje kako objašnjava pad igre u ključnim europskim utakmicama, odgovorio je:

“Nije do fokusa i koncentracije, nego je do drugih stvari. Znali smo da igramo protiv sjajne momčadi. U prvoj utakmici smo minimalizirali njihovu kvalitetu, ali danas nismo. Mogli smo igrati kao i na Poljudu, ali nismo.”

Govorio je i o tome kako će momčad pripremiti za nastavak sezone nakon ovakvog poraza.

“Bili smo u idućoj rundi do 91. minute. Nije bila najbolja utakmica, ali smo bili u igri do kraja. Generalno, bili smo dobri u ove dvije utakmice. Teško je, vidjeli smo da imaju dobre igrače, ali moramo se popraviti i ne paničariti.”