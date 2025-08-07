Fruk i Rukavina saznali kazne za crvene kartone, Uefa i novčano kaznila Rijeku

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Dvojica igrača Rijeke saznala su kaznu za crvene kartone u Razgradu u uzvratnom susretu 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Ludogoreca.

Ludogorec je u uzvratnom susretu u Razgradu svladao Rijeku 3:1. Hrvatski prvak tako je zaustavljen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a igrali su s dva igrača manje, zbog isključenja Gabriela Rukavine i Tonija Fruka.

Rijeka je od 77. minute ostala s desetoricom igrača na terenu, jer je Gabriel Rukavina opravdano dobio izravan crveni karton, zbog neopreznog i opasnog klizećeg starta. U posljednjoj minuti nadoknade iz istog razloga je Toni Fruk isključen, nakon što je sudac John Beaton pogledao snimku i umjesto žutog kartona Fruku pokazao crveni i poslao ga u svlačionicu.

Sada su obojica saznali koliko će morati pauzirati. Obojica nisu nastupili u porazu protiv irskog Shelbournea (2:1) u 3. kolu kvalifikacija za Europa ligu.

Uefa je Rukavini izrekla kaznu dvije utakmice zabrane nastupa, dok je Fruk suspendiran na jednu utakmicu. To znači da će trener Radomir Đalović moći računati na Fruka u uzvratu u Dublinu. Rijeka je dobila i novčanu kaznu od 7 i pol tisuća eura, priopćio je klub.