Evo koliko je Hajduk zaradio ispadanje iz Europske lige

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4:0 (1:0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

je nakon ove utakmice zaradio 175.000 eura, iznos koji je zaradio i nakon prvog pretkola sašto znači da je udo sada sveukupno zaradio 350.000 eura. Spomenutih 175.000 eura zaradit će i nakon trećeg pretkola, neovisno o natjecanju, a ako ispadne, dobit će još 550.000 eura premije.

Garcia nakon poraza Hajduka: ‘Bili smo dobri u ove dvije utakmice’ Trener Pafosa nakon izbacivanja Hajduka: ‘Ovo će se pamtiti godinama’

U trećem pretkolu Konferencijske lige Hajduk igra protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa. Prva utakmica na rasporedu je sljedećeg četvrtka u Litvi, a uzvrat se igra na Poljudu 13. kolovoza.