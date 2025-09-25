Evo koliko je Dinamo zaradio slavljem protiv Fenerbahčea

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo je u prvom kolu Europa lige svladao Fenerbahče 3:1 na Maksimiru.

Plavi su za ovu pobjedu dobili 450 tisuća eura. To je iznos koji klubovima donosi svako slavlje u Europskoj ligi, dok remi nosi 150 tisuća eura.

Zagrebački je klub za sami plasman u ovo natjecanje zaradio 12 milijuna eura.

Do kraja grupne faze Dinamo će na Maksimiru igrati protiv Betisa, FCSB-a i Celte, dok će u goste ići Lilleu, Midtjyllandu, Malmou i Maccabiju iz Tel-Aviva. Prvih osam nakon ovih susreta ide u nokaut fazu, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u play-off.