Dinamu protiv Maccabija sudi jedan od najstrožih sudaca u Europi

Dinamo je tko im dijeli pravdu u Bačkoj Topoli.
Dinamo u Bačkoj Topoli igra 2. kolo ligaške faze Europa lige protiv izraelskog Maccabi Tel Aviva. Sada je maksimirski klub saznao i tko će im dijeliti pravdu u toj utakmici.
Za ovaj susret Uefa je odredila Portugalca Antonija Nobrea (37), koji je poznat kao jedan od najstrožih sudaca u Europi.
U sezoni 2023./24. Nobre je pokazao čak 127 žutih kartona u 24 utakmice, što znači da je prosječno dijelio više od pet žutih kartona po susretu, a u čak 12 utakmica podijelio je 75 žutih kartona.
Nobre je 2020. godine sudio utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka između Dinama i rumunjskog Cluja. Tada je Dinamo prošao dalje nakon izvođenja jedanaesteraca, a utakmica se zbog koronavirusa igrala samo jednom. Na tom susretu Nobre je pokazao čak 11 žutih kartona, uključujući i crveni za Kevina Theophilea-Catherinea.
