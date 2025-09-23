Dinamu ipak ne bi odgovaralo da se Izraelce izbaci iz Europa lige?

Podijeli :

Luka Kolanović/CROPIX

Danas bi se trebalo znati hoće li se Maccabi Tel Aviv izbaciti iz Europa lige.

Dinamo bi s Maccabijem trebao odigrati susret u Bačkoj Topoli 2. listopada u sklopu 2. kola ligaške faze Europa lige. No, sve su glasnija šuškanja o izbacivanju Izraelaca iz natjecanja.

No, ako se to dogodi, prema propozicijama Uefe, klubovi neće dobiti “poklonjenu” pobjedu od 3:0. Umjesto toga, primjenjuje se poseban sustav: svaka momčad dobiva prosječan broj bodova koji su klubovi iz njihovog “seeding pota” (šešira) osvojili protiv klubova iz istog pota u kojem je i isključeni klub, objašnjava Football Meets Data.

Dinamo je smješten u Pot 1, a Maccabi Tel Aviv u Pot 2. Ako se izbaci Maccabi, Dinamo ne bi odmah znao koliko će bodova dobiti za taj susret, već bi računica bila poznata tek na kraju ligaške faze.

Primjerice, u izračun bi se uključili dvoboji: Braga – Feyenoord, Lyon – Salzburg, Crvena zvezda – Lille, Ferencvaros – Rangers, Celtic – Roma, Viktoria Plzen – Porto, Fenerbahče – Aston Villa, PAOK – Betis.

Ukratko, ako bi Feyenoord, Salzburg, Lille, Rangers, Roma, Porto, Aston Villa i Betis u ovim susretima uzeli 12 bodova, Dinamu bi se na kraju pridodalo 1.5. Npr. s deset bodova bi to bilo 1.25, a s 14 bodova 1.75.

Ista stvar je i s momčadima iz drugih potova, odnosno bodovi bi im se dijelili po istom pravilu i principu.