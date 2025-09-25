VIDEO / Dinamov suparnik poražen u prvom kolu, Panathinaikos preskočio Modre na vrhu Europa lige

Podijeli :

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog prvog kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3:1 pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je sa 4:1 kao gost nadigrao Young Boys.

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 0:1 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini pogodak djelo je kapetana domaćih Johna McGinna (13).

Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1:0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u posljednjim sekundama susreta.