Dinamov protivnik u Europa ligi upisao tešku pobjedu na gostovanju

(Photo by Marcel ter Bals/DeFodi Images)

U ranijem terminu Europa lige (od 18:45) odigrana su dva susreta. Lille je u Francuskoj svladao norveški Brann s 2:1dok je budući Dinamov protivnik FCSB na gostovanju kod Go Ahead Eaglesa u Nizozemskoj upisao pobjedu 1:0.

Dinamov protivnik u sedmom kolu Europa lige odlično je otvorio utakmicu protiv favoriziranih Go Ahead Eaglesa. U 13. minuti poveli su golom Davida Miculescua, a tu prednost sačuvali su do kraja poluvremena.

Do kraja utakmice Rumunji nisu primili gol te su s 1:0 otvorili Europa ligu. U sljedećem kolu će na domaćem terenu ugostiti Young Boyse.

U drugoj utakmici ranijeg termina slavio je Lille protiv norveškog Branna. Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a onda je u drugom dijelu Lille poveo u 54. minuti pogotkom Hamze Igamanea. Brann je odgovorio šest minuta kasnije Saevara Magnussona.

Ipak, Francuzi su uspjeli još jednom povesti. Bilo je to u 80. minuti kada je za Lille zabio Olivier Giroud, najbolji strijelac francuske reprezentacije u povijesti. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Lille je slavio s 2:1.