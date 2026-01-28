Dinamov gospodski potez: Izražavamo sućut navijačima PAOK-a

Podijeli :

Pixabay

vonimir Boban uputio je iskrenu sućut obiteljima i prijateljima stradalih

Nogometni svijet potresla je tragična vijest iz Rumunjske. Kombi s deset navijača grčkog PAOK-a sudjelovao je u teškoj prometnoj nesreći na putu prema Francuskoj, gdje njihov klub u četvrtak od 21 sat igra protiv Lyona. U nesreći je poginulo sedam osoba, dok su tri navijača ozlijeđena, a jedan je u kritičnom stanju, izvijestili su grčki i rumunjski mediji.

Sućut obiteljima stradalih izrazio je i GNK Dinamo.

– GNK Dinamo s dubokim je žaljenjem primio vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj u kojoj su smrtno stradali navijači PAOK-a, a više osoba je ozlijeđeno. U ime našeg kluba, predsjednik Zvonimir Boban uputio je iskrenu sućut obiteljima i prijateljima stradalih, kao i cijeloj obitelji PAOK-a – objavio je klub na svojoj službenoj Facebook stranici.

Prema izvješću rumunjske policije, prometna nesreća dogodila se u blizini Temišvara, oko 80 kilometara od granice sa Srbijom. Vozač kombija pokušao je pretjecati cisternu, pritom prešao u suprotni trak i sudario se s kamionom koji je nailazio iz drugog smjera.

Kombi je u sudaru potpuno uništen, a trojica preživjelih navijača prevezena su u bolnicu u gradu Lugoju. Jedan od njih nalazi se u kritičnom stanju i priključen je na aparate.