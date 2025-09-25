Dinamo za tjedan dana gostuje u Srbiji, a još nije poznato mogu li Boysi na put

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx by Guliver

Dinamo bi za tjedan dana, barem po trenutnim informacijama, trebao gostovati u Bačkoj Topoli gdje će ih "ugostiti" izraelski Maccabi iz Tel Aviva. Nedavno je bilo priče kako će UEFA glasati o izbacivanju izraelskih klubova iz svih natjecanja, no odluka još nije donešena te Maccabi i dalje sudjeluje u Europa ligi.

Ono što se zna je da će Maccabi svoju domaću utakmicu igrati u Bačkoj Topoli, a kako je riječ o srpskom gradu, još nije donesena odluka o prisutnosti gostujućih navijača.

Da je riječ o derbiju Crvene zvezde ili Partizana s Dinamom vrlo vjerojatno bi UEFA već objavila kako gostujući navijači neće moći na stadion. No, u ovom slučaju se iz zagrebačkog kluba nadaju kako će Bad Blue Boysi i ostali Dinamovi navijači moći na put u Srbiju.

O tome, kako navode iz kluba, još uvijek nema potvrde, ali postoje indikacije da bi UEFA mogla odobriti put. Jedino što iz kluba sa sigurnošću znaju jest da će konferencija za medije biti održana u Zagrebu te da će posljednji trening također biti odrađen na Maksimiru.

Utakmica Maccabija i Dinama na rasporedu je u četvrtak, 2. listopada od 21 sat.