Dinamo za sedam dana igra u Bačkoj Topoli, o tom susretu još ne znaju gotovo ništa

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Nakon što su svladali Fenerbahče 3:1 u prvom kolu Europa lige, nogometaši Dinama nemaju puno vremena za odmor.

Već u nedjelju od 18:15 dočekuju Slaven Belupo u osmom kolu SHNL-a, dok će iduću europsku utakmicu igrati 2. listopada u 21 sat protiv Maccabija Tel Aviva.

Do sljedećeg je koraka u Europa ligi ostalo sedam dana, a Plavi će susret igrati u Bačkoj Topoli, srpskom mjestu gdje Maccabi igra domaće europske utakmice zbog ratne situacije u Izraelu. O tom se meču zna jako malo.

Iako se spominjalo da bi UEFA zbog ratnih događanja mogla izbaciti izraelske klubove iz europskih natjecanja, to se još nije dogodilo i gotovo je sigurno da ni neće. Index.hr javlja da Dinamo još od UEFA-e nije dobio detalje o gostovanju u Bačkoj Topoli.

S obzirom na stalne proteste u susjednoj zemlji, ne zna se ni hoće li biti posebnog sigurnosnog protokola niti hoće li Bad Blue Boysi i ostali fanovi Dinama moći putovati u Srbiju.