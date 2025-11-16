Dinamo se oglasio oko ulaznica za gostovanje u Lilleu

Podijeli :

Guliver Images

Nogometaši Dinama će u 5. kolu Europa lige gostovati u Lilleu 27. studenog.

Dinamo je objavio informacije o ulaznicama za navijače koji planiraju na gostovanje, a objavu prenosimo u cijelosti:

“Ulaznice za gostovanje u Lilleu koštaju 18.75€. GNK Dinamo je za navijačku tribinu na raspolaganje dobio 2596 ulaznica, a sustav prodaje i distribucija ulaznica odvija se u tri koraka: Kupovina kupona/vaučera online putem od 17. do 23. studenoga;

GNK Dinamo će 24. studenoga poslati podatke LOSC Lille, a oni će 25. studenoga dostaviti personalizirane ulaznice u e-obliku; Naš partner Ulaznice.hr preuzimaju elektroničke ulaznice i vrše distribuciju na korisničke profile s kojih su kupljeni vaučeri.

U jednom trenutku kupljeni vaučeri na korisničkom profilu promijenit će se u e-ulaznice s kojima se ulazi na stadion. Ulaznice će se distribuirati 26. i 27. studenoga do 12 sati, a u slučaju bilo kakvih poteškoća, problem se rješava s korisničkom podrškom portala Ulaznice.hr na e-mail [email protected] i otklanjat će se u najkraćem mogućem roku.

Kuponi će se prodavati isključivo online od ponedjeljka, 17. studenoga, u 11 sati do nedjelje, 23. studenoga, u 23.59 sati. Prilikom kupovine, za svakog navijača unosit će se ime, prezime, datum rođenja, broj dokumenta (osobne iskaznice ili putovnice) i adresa elektroničke pošte. U jednoj transakciji moći će se kupiti do 10 kupona.”

RASPORED PRODAJE:

u ponedjeljak, 17. studenoga od 11 sati: isključivo vlasnici godišnjih ulaznica unosom koda godišnje ulaznice

u utorak, 18. studenoga od 11 sati: prvokup članova kluba

u srijedu, 19. studenoga od 11 sati do nedjelje u 23.59 sati: slobodna prodaja