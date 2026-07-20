Dinamo saznao potencijalne protivnike ako prođe ili izgubi od Thuna

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GNK Dinamo

Dok će putovati za Švicarsku, igrači Dinama saznat će i iduće protivnike u europskim natjecanjima.

Igrači Dinama će u ponedjeljak, negdje oko 11 sati krenuti prema Švicarskoj, gdje će u Thunu u utorak započeti svoj europski put. Prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka je na rasporedu u utorak od 20 sati. Uzvrat je 28. srpnja u Maksimiru.

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Od 12 sati u Nyonu održat će se i ždrijeb Lige prvaka.

Dinamo je u tom ždrijebu nositelj, a prođu li Thun igrali bi protiv pobjednika utakmica drugog kola kvalifikacija: Ararat – Shamrock Rovers, Sabah – KuPS, Vikingur – Hapoel Be’er Sheva, Mjällby – Lincoln Red Imps, Levski – Universitatea Craiova, KI Klaksvik – Kauno Žalgiris.

Ispadne li Dinamo od Thuna, zaigrat će u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Ždrijeb tog natjecanja počinje u 13 sati, a Plavi će također saznati potencijalnog suparnika. Bit će to poraženi iz utakmica drugog pretkola Lige prvaka: Vikingur – Hapoel Be’er Sheva, Ararat – Shamrock Rovers ili Aarhus – Lech Poznanj.