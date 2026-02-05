Dinamo prijavio dodatne igrače za Europsku ligu, evo tko je završio na popisu

Na Maksimiru polako kreću pripreme za nove europske izazove.

U playoffu za osminu finala, Dinamo će se susresti s belgijskim Genkom. Prvi dvoboj igra se 19. veljače na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Belgiji.

Dinamo za tu fazu Europske lige može dodatno prijaviti tri igrača. Modri su danas putem službenih kanala potvrdili o kojoj trojici igrača se radi.

“Nakon što se oporavio od bolesti, na listu je vraćen Mateo Lisica, a Klub je dodatno prijavio Dominika LivakovićaIsmaëla Bennacera i Frana Topića“, napisao je Dinamo na društvenim mrežama.

