Dinamo poslao zahtjev Uefi, Topić će igrati protiv Betisa?!

GNK Dinamo TV

Dinamo u četvrtak u 18.45 sati na Maksimiru dočekuje Betis u 6. kolu Europske lige.

Momčad Marija Kovačevića ima sedam bodova nakon pet odigranih kola. Dinamo protiv Betisa ne može računati na Morisa Valinčića i Matea Lisicu, koji su otpali na duže vrijeme. U sastav se u odnosu na derbi s Hajdukom vraća Luka Stojković.

Na desnom krilu u zadnje vrijeme dobro igra i Fran Topić.

No, Topić nije prijavljen za Europu pa zasad nije u kadru za utakmicu u četvrtak. No, kako piše Germanijak, Dinamo bi mogao iskoristiti novo pravilo prema kojem Uefa dopušta promjenu igrača na popisu registriranih ako je riječ o teškoj ozljedi ili bolesti.

To vrijedi za Lisicu koji ima mononukleozu i koji neće zaigrati više u ovoj polusezoni. Tako bi Topić možda mogao uskočiti na listu umjesto njega.