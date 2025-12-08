Dinamo počeo s prodajom ulaznica za Betis, evo kakve su cijene

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U četvrtak, 11. prosinca 2025., Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati susret 6. kola Europa lige protiv Real Betisa od 18.45 sati.

Dinamo je objavio detalje prodaje ulaznica.

Prodaja pojedinačnih ulaznica za članove kluba za utakmicu protiv Real Betisa odvijat će se u ponedjeljak, 8. prosinca, dok će se prodaja pojedinačnih ulaznica za sve navijače odvijati od utorka, 9. prosinca, do četvrtka, 11. prosinca.

Prodaja ulaznica za članove kluba kreće u ponedjeljak, 8. prosinca, od 11 sati. Prodaja će se vršiti isključivo online.

Prodaja ulaznica za sve navijače odvijat će se online putem od utorka, 9. prosinca u 11 sati, do četvrtka, 11. prosinca do 19.30 sati. Prodaja ulaznica za sve navijače na blagajnama Ticket pointa odvijat će se u srijedu i četvrtak.

Radno vrijeme Ticket pointa:

Srijeda, 10. prosinca, od 11 do 19 sati

Četvrtak, 11. prosinca, od 11 do 19.30 sati

CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:

Zapad dolje – 45 € za članove, 55 € za sve ostale navijače

Zapad gore – 30 € za članove, 40 € za sve ostale navijače

Sjever dolje – 20 € za članove

Sjever gore – 15 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u natjecanjima Prva HNL, Hrvatski nogometni kup, Hrvatski superkup te za sve domaće utakmice Uefa natjecanja u prvom krugu.

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list, zdravstvena iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice i paketi personalizirani i glase na ime i prezime.

Prilikom kupovine potrebno je prikazati osobni dokument za sve ulaznice.

Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.