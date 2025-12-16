Dinamo objavio video: ‘Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje!’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U Dinamu su ovih dana snimali veliki prilog za magazin Europa lige.

Objavljen je i isječak na društvenim mrežama. U opisu objave na Instagramu Dinamo je napisao: “Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje! Prošlog smo tjedna snimali veliki prilog za UEFA Europa League magazin – pogledajte ga cijelog na Dinamo Plus aplikaciji”.

Dinamo je nakon šest kola u Europa ligi na 25. mjestu sa sedam bodova. Ima dvije pobjede iz prva dva kola protiv Fenerbahčea i Maccabija, zatim je remizirao s Malmöom, a onda je upisao tri poraza protiv Celte, Lillea i Betisa.

U zadnja dva kola Kovačevićevi igrači igraju protiv FCSB-a na Maksmiru i u gostima protiv Midtjyllanda.