Dinamo objavio cijene ulaznica za Europa ligu, prodavat će se u paketu i pojedinačno

Luka Kolanović/CROPIX

Dinamo je objavio detalje o ulaznicama za Europa ligu.

Dinamo je odlučio kako će ulaznice za domaće utakmice u UEFA Europa ligi prvo prodavati u paketima. Paketi ulaznica će se prodavati isključivo ONLINE putem linka.

Paketi ulaznica bit će 10% jeftiniji nego zbroj pojedinačnih ulaznica za sve utakmice.

Početak prodaje paketa ulaznica za članove kluba je četvrtak, 4. rujna, u 11 sati, a zadnji dan prodaje samo za članove je četvrtak, 11. rujna do kraja dana.

Od petka, 12. rujna, u 11 sati do nedjelje, 21. rujna, do kraja dana, pakete ulaznica mogu kupiti svi ostali navijači, izuzev tribine Sjever dolje koja je namijenjena isključivo članovima kluba.

Prodaja pojedinačnih ulaznica za članove kluba za utakmicu protiv Fenerbahčea odvijat će se u ponedjeljak, 22. rujna, dok će se prodaja pojedinačnih ulaznica za sve ostale navijače odvijati u utorak, 23. rujna, i u srijedu, 24. rujna.

Klub će na svojim službenim kanalima navijače pravovremeno obavijestiti o početku prodaje pojedinačnih ulaznica fizičkim i online putem, objasnili su iz Dinama.

CIJENE PAKETA ULAZNICA:

Zapad dolje – 162 € za članove, 198 € za sve ostale navijače

Zapad gore – 108 € za članove, 144 € za sve ostale navijače

Sjever dolje – 72 €, isključivo za članove kluba

Sjever gore – 54 € za članove, 90 € za sve ostale navijače

*Tribina Jug neće biti u ponudi u paketima ulaznica za Europsku ligu

CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:

Zapad dolje – 45 € za članove, 55 € za sve ostale navijače

Zapad gore – 30 € za članove, 40 € za sve ostale navijače

Sjever dolje – 20 €, isključivo za članove kluba

Sjever gore – 15 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

*Tribina Jug namijenjena je gostujućim navijačima, a cijena ulaznice iznosit će 20 €