Dinamo je izbjegao Zvezdu, ali će ipak gostovati u Srbiji!? Evo o čemu se radi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Dinamo je izbjegao Crvenu zvezdu (i obratno) u ždrijebu grupne faze Europa lige, ali će možda svejedno imati doticaj sa Srbijom.

Dinamo je u grupnoj fazi Europa lige za protivnike izvukao Betis, Celtu, Fenerbahče i FCSB s kojima će igrati na Maksimiru te Lille, Maccabi Tel Aviv, Midtjylland i Malmö protiv kojih će snage odmjeriti u gostima.

No gostovanje kod Maccabija neće ih voditi u Izrael. Iz već dobro poznatih razloga Maccabi je već treću sezonu prisiljen igrati kao domaćin na neutralnom terenu.

VEZANA VIJEST VIDEO / Livaković se vraća na Maksimir, ali ne i Mourinho. Pogledajte gol koji je poslao Fener na Dinamo Dinamo doznao protivnike u Europa ligi, evo protiv koga će Plavi sve igrati

To je do sada činio u Mađarskoj i, najčešće – Srbiji!

U sezoni 2023./24. Maccabi je na putu do osmine finala Konferencijske lige domaćin bio u Bačkoj Topoli, prošle sezone u kvalifikacijskoj fazi u Mađarskoj, nakon čega su u grupnoj fazi suparnike dočekivali u Beogradu na stadionu Partizana.

Zamislite sada, Dinamo gostuje na tom istom stadionu… Organizacijski bi to bilo poželjno izbjeći, ali čini se kako je to realnost.

Samo, ne baš na tom stadionu Partizana nego u Bačkoj Topoli gdje je Maccabi ovog ljeta bio domaćin, protiv Pafosa u drugom pretkolu Lige prvaka te u Europa ligi protiv Hamruna i kijevskog Dinama.

Tako su uostalom i iz Maccabija naveli na njihovim klupskim stranicama, kako će domaćini biti baš na stadionu TSC Arena u Bačkoj Topoli, negdje 160 kilometara sjeverno od Beograda.

Hoće li u međuvremenu UEFA eventualno urgirati kako bi ipak promijenila domaćinstvo te jedne utakmice, tek treba vidjeti. Do daljnjega, stoji ovako – Dinamo će ipak gostovati u Srbiji!