Dinamo je bio na vrhu Europa lige, a sada su na rubu doigravanja i raspored je sve teži

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Dinamo je u četvrtak navečer upisao visoki poraz od 4:0 protiv francuskog Lillea te su tako drugi put u nizu izgubili u Europa lige. Prije Lillea ih je na Maksimiru porazila Celta Vigo s 3:0 što znači da je Dinamo u teškoj poziciji.

Iako se krenulo dobro s pobjedama nad Fenerbahčeom i Maccabijem iz Tel Aviva, Dinamo je upao u krizu. Remi u Malmou i porazi protiv Celte i Lillea bacile su Dinamo na 23. poziciju Europa lige.

Dinamov vratar: Da nam je pogodak bio priznat, utakmica bi otišla u drugom smjeru VIDEO / Dinamo teško stradao, opasno je što je dojam očajan!

To je trenutačno dovoljno za šesnaestinu finala, ali raspored i forma Modrih ne donose veliku nadu Dinamovim navijačima. Sljedeći ogled u Europa ligi je protiv Real Betisa na Maksimiru, a iako su u posljednjem okršaju sa Španjolcima uspjeli doći do prolaza, ovaj put se čini da bi Betis mogao ići punom snagom. Klub iz Andaluzije za poraz ne zna već mjesec dana, a u Europa ligi su na petom mjestu što znači da će im utakmica s Dinamom biti bitna.

Nakon Betisa Dinamu slijedi domaća utakmica s protivnikom po mjeri. U Zagrebu će dočekati FCSB, ali ni tu se bodovi ne mogu samo tako upisati. U posljednjem kolu Modre čeka iznimno težak zadatak. Krajem siječnja gostovat će kod danskog Midtjyllanda koji se nalazi na drugom mjestu u Europa ligi s 12 bodova iz pet utakmica. Za njih igra i hrvatski reprezentativac Martin Erlić.

Očekuje se da bi Dinamo trebao do kraja skupiti barem tri boda kako bi prošli u šesnaestinu finala. Modri će puhati i na hladno čak i ako ulove 10 bodova jer su lani u Ligi prvaka s 11 bodova ostali kratki za plasman u sljedeću fazu natjecanja.