Dinamo ima velike šanse, evo što im treba za doigravanje

xxDamirxKrajacx via Guliver

Puno bi se neočekivanih rezultata trebalo poklopiti pa da Modri s deset bodova ne prođu dalje

Nogometaši Dinama su na Maksimiru uvjerljivo svladali FCSB s 4:1 i došli nadomak plasmana u nokaut-fazu Europske lige. Strijelci za Modre bili su Monsef Bakrar, dvostruki strijelac Dion Drena Beljo te Sandro Kulenović, koji je pogodio u sudačkoj nadoknadi. S deset osvojenih bodova Dinamo se trenutačno nalazi oko 20. mjesta ljestvice.

Prema pravilima natjecanja, prvih osam momčadi izravno ide u osminu finala, dok ekipe od 9. do 24. pozicije razigravaju za prolaz kroz šesnaestinu finala. Dinamo više ne može ući među osam najboljih, ali ima vrlo dobre izglede ostati među 24.

Dinamo sada ima deset bodova. S pobjedom ili bodom u zadnjem kolu bio bi sigurno među 24 najbolje momčadi. No, poklopili su mu se i ostali rezultati do te mjere da bi bilo čudo da ispadne čak i ako izgubi u zadnjem kolu. Za ispadanje Dinama trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata. Prvi je taj da Dinamo izgubi u Danskoj, a onda bi ga trebalo prestići svih pet klubova koji to još mogu.

U posljednjem kolu Modri gostuju kod Midtjyllanda, a s bodom – ili pobjedom – osigurali bi prolazak. Čak i u slučaju poraza, ispadanje bi bilo malo vjerojatno jer bi se moralo poklopiti čak šest rezultata: da Dinamo izgubi, ali i da ga prestignu Lille, Brann, Young Boys, Celtic i Ludogorec. Prvim trima dovoljan bi bio remi, dok bi Celtic i Ludogorec morali pobijediti, uz dodatni uvjet da Young Boys uzme bod samo ako Dinamo izgubi s četiri ili više razlike.