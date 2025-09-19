Dinamo ima razlog za veselje nakon prvih susreta Lige prvaka

Podijeli :

Aleksandar Djorovic by Guliver

Dinamo ove sezone ne igra Ligu prvaka, ali ima priliku izboriti izravan plasman u elitno europsko natjecanje.

Osim što će za to morati osvojiti naslov prvaka Hrvatske, morat će imati i najbolji klupski koeficijent među momčadima koje ulaze u kvalifikacije.

Trenutno su na tom planu Plavima najveći konkurenti Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Kopenhagen i Salzburg koji po koeficijentu UEFA-e stoje bolje od Zagrepčana, a tu su i Šahtar, PAOK i Celtic.

U prvom je kolu Lige prvaka Olympiacos protiv ciparskog Pafosa odigrao samo 1:1, Slavia Prag i Bodo/Glimt završili su bez pobjednika 2:2, dok je Kopenhagen kod kuće remizirao s Bayerom Leverkusenom. Svaki izgubljeni bod tih klubova povećava Dinamove šanse pa Plavi imaju razloga za veselje.

🇬🇷 Olympiacos missed the big chance to jump over 🇳🇴 Bodø/Glimt yesterday. Even a point would’ve been enough for 🇬🇷 Oly had the 🇳🇴 Norwegians not come back from a 2-0 deficit in last minute! 🇩🇰 FCK has a chance today to come closer to the two! 🇦🇿 Qarabag overtakes 🇭🇺… pic.twitter.com/lyFfR1EOGL — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 18, 2025

Dinamu se ove sezone brišu bodovi iz 2020./21., kada je stigao do četvrtfinala Europske lige. Koeficijent se, naime, računa na temelju zadnjih pet sezona, tako da u Europskoj ligi moraju doći do što više bodova kako bi povećali izglede za prolazak skupine.