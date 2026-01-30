Dinamo će zbog odluke UEFA-e imati veću prednost nad Genkom u Zagrebu: Evo o čemu je riječ

Podijeli :

Guliver

Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je belgijski Genk s 50.000 eura i zabranom dolaska navijača u Zagreb na utakmicu s Dinamom, nakon što su njegovi simpatizeri prije tjedan dana sudjelovali u neredima u nizozemskom Utrechtu.

“UEFA je u četvrtak navečer odlučila da ne smijemo voditi navijače na svoju iduću europsku utakmicu. Klub trenutno čeka pojašnjenje iz UEFA-e oko te odluke, a kada ga dobije razmotrit će koje pravne korake poduzeti, uključujući žalbu”, priopćio je Genk u petak na svojoj internetskoj stranici.

Genk će gostovati 19. veljače u Zagrebu, a onda će 26. veljače ugostiti Dinamo u nokaut fazi Europske lige, u borbi za plasman u osminu finala.

UEFA je kaznila jedanaestoplasirani klub belgijskog prvenstva zbog “nereda navijača, uništavanja i bacanja predmeta” 22. siječnja tijekom gostovanja u Utrechtu u utakmici Europske lige.

Utakmica između Utrechta i Genka počela je s gotovo sat vremena zakašnjenja i bez gostujućih navijača nakon što ih je policija izbacila sa stadiona iz sigurnosnih razloga. To je dovelo do sukoba i nekoliko je ljudi ozlijeđeno. Genk je pobijedio s 2:0.

Belgijski klub je tada poručio da su lokalne vlasti Utrechta “djelovale neproporcionalno”.