Dinamo će imati veliku podršku svojih navijača u Švedskoj, rasprodane sve ulaznice

Dinamo uskoro čekaju nova iskušenja u Europi.

Nakon uvodnih pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem, Plave nakon domaćeg prvenstvenog ogleda s Osijekom čeka gostovanje u Švedskoj gdje će igrati protiv Malmoa 23. listopada u sklopu trećeg kola Europske lige.

Dinamo će imati veliku podršku svojih navijača na toj utakmici, objavio je klub.

“GNK Dinamo obavještava navijače kako je kontingent ulaznica namijenjen za gostujući sektor za utakmicu Malmö – Dinamo rasprodan.

S obzirom na veliki interes naših navijača, klub će pokušati osigurati dodatni kontingent ulaznica. O svim novim informacijama navijači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala GNK Dinamo.

Zahvaljujemo svima na ogromnom interesu i podršci!”, stoji u objavi.

Doznajemo i kako se radi na tome da Dinamo dobije još 500 ulaznica za svoje navijače.