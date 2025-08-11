Đalović uoči Shelbournea: Kako su oni pobijedili nas, tako sada mi želimo njih

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Trener Rijeke, Radomir Đalović, najavio je uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige protiv Shelbournea.

Rijeka je prošlog tjedna izgubila od Shelbournea u susretu na Rujevici (1-2) pa ovog utorka u Dublinu želi doći do preokreta i prolaska u doigravanje za Europsku ligu.

“Put je prošao u redu, stigli smo kako smo i planirali, a što se tiče atmosfere u momčadi, meni se čini vrlo dobra. Zdravlje? Vidjet ćemo još prije utakmice kakva je situacija. Na Rukavinu ne možemo računati zbog kartona, moramo još vidjeti stanje Majstorovića, Radeljića i Petroviča koji imaju neke probleme od ranije, ali svakako ćemo ključne odgovore dobiti na treningu dan prije utakmice”, rekao je Đalović po dolasku u Dublin, prenosi Germanijak.

Analizu prve utakmice ste napravili.

“Pogledali smo utakmicu. Moramo ispraviti stvari koje su bile loše, moramo biti bolji i učinkovitiji u igri prema naprijed, ići više u situacije jedan na jedan, paziti na organiziranost… Odgovara nam samo pobjeda, tako ćemo se i postaviti te ćemo gledati da kako su oni pobijedili nas, tako sada mi želimo njih.”

Kakav Shelbourne očekujete kad se uzme u obzir njihova prednost iz prve utakmice?

“Mislim da će igrati isto kao i na Rujevici. Imaju rezultat, nemaju se razloga previše otvarati. Gledali smo njihove domaće utakmice, jedna dobra atmosfera, ali isto tako očekujem od mojih igrača da se adaptiraju te da odgovore na njihovu duel igru. Vidjeli ste i sami, oni su nakon 10 sekundi našem igraču izbili tri zuba. Moramo napraviti sve što je u našoj moći da budemo bolji i da prođemo dalje.”

Koliko je teško pripremati novu utakmicu svaka tri dana?

“Pokušavamo malo odmoriti neke igrače, malo podijeliti minutažu. Igrali smo za ovo cijelu prošlu sezonu i nakon onog ogromnog uspjeha nedostaje nam samo da uđemo u ligašku fazu nekog europskog natjecanja pa da na taj način nagradimo sami sebe. To zaslužuju igrači, navijači i cijeli klub. Treba nam ta Europa!”

Kad se uzme u obzir kvaliteta Rijeke, nema razloga sumnjati u takav ishod.

“Slažem se. Odlučivat će sitnice. Mi moramo biti pravi, biti bolji nego u prvoj utakmici na Rujevici i ja vjerujem da hoćemo.”

Nakon trenera, riječ je dobio jedan od najiskusnijih, Duje Čop.

“Momčad razumije važnost ove utakmice. Znamo što nam treba ovog utorka, znamo po što smo došli. Pobjeda je ta koja nam igra i moramo od prve minute ‘ući’ kako treba. No, treba biti pametan, jer vidjeli smo i da oni mogu biti opasni iz prekida te vjerujem da će u tome ponovno tražiti svoju šansu. Ponavljam, mi znamo što nam je činiti, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.”

Čop ove sezone čeka svoj prvijenac.

“Najvažnije je da mi uđemo u utakmicu kako treba. Moramo vratiti samopouzdanje koje smo izgubili. Kvalitetu imamo, to smo i pokazali osvajanjem duple krune. Ja se ne bojim, vjerujem u moje suigrače i našu momčad.”