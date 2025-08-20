Đalović dao podršku svom igraču: ‘Igrat ćemo za njega’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka u četvrtak igra prvu utakmicu playoffa Europske lige protiv grčkog PAOK-a, a utakmicu je najavio riječki trener Radomir Đalović. Osvrnuo se na PAOK, na stanje u momčadi gdje je uz dva izostanka najavio i treći, onaj Dominika Yankova kojega nema zbog obiteljskih razloga.

Nakon što je Đalović rekao uvodnu riječ o utakmici s PAOK-om upitan je za izostanke. Novinar je upitao ima li dodatnih izostanaka osim Ante Oreča koji ima kartone te Mile Škorića koji je ozlijeđen.

“Imamo još jedan izostanak. Yankov nije s nama zbog obiteljskih razloga. Cijeli klub je uz njega. Ja kao trener i svi suigrači. To je još jedan motiv da sutra odigramo i za njega utakmicu.”

Nepoznat je točan obiteljski razlog bugarskog igrača, a isto tako ne zna se kada će se vratiti u riječki sastav.