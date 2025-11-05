Celta stigla u Zagreb: ‘Sada smo u dobroj formi, što trebamo iskoristiti’

Podijeli :

AP Photo/Lalo R. Villar via Guliver

Nogometaši Celte, kojima se jutros pokvario avion u španjolskom gradu Vigu, poletjeli su u srijedu popodne prema Zagrebu na utakmicu s Dinamom, što im je prvi posjet Hrvatskoj nakon 25 godina.

Na Maksimiru će u četvrtak tražiti pobjedu u Europskoj ligi nakon što su izgubili u Stuttgartu s 1-2, pa doma svladali grčki PAOK s 3-1 i francusku Nicu s 2-1.

“Dolazimo s velikom željom i jako zadovoljni jer smo u dobroj seriji”, rekao je vođa ekspedicije Sergio Alvarez, član uprave i bivši vratar Celte.

Alvarez je 2017. godine bio uvršten u najbolju momčad Europske lige u izboru UEFA-a jer je te godine obranama pogurao momčad iz lučkog grada Viga do polufinala natjecanja. U najboljoj momčadi našao se i Sergio Romero, čuvar mreže Manchester Uniteda koji je tada osvojio Europsku ligu. To je ujedno bio i posljednji Celtin izlazak u Europu.

“Sada smo u dobroj formi, što trebamo iskoristiti kako bi došli do tri boda”, rekao je Alvarez novinarima dok je čekao na ukrcavanje za let za Zagreb.

Dinamo, koji je pobijedio Fenerbahce i Maccabi, te remizirao u švedskom Malmou, četvrti je među 36 momčadi Europske lige.

“Pobijedili smo u posljednje dvije gostujuće utakmice u španjolskom prvenstvu (sa 3-2 Osasunu i 2-1 Levante) pa zašto to ne bismo učinili i sada”, napomenuo je Alvarez.

“Znamo da je Dinamo jako težak protivnik, posebno na svom terenu gdje njegova publika pritišće, ali sposobni smo pobijediti”, uvjeravao je.

Nije ga obeshrabrila niti ozljeda prvog vratara Ionuta Andreia Radua koji je u nedjelju ozlijedio prst desne ruke. Među vratnicama bi se trebao naći 28-godišnji Ivan Villar, koji je ove sezone nastupio samo jednom i to prije šest dana u Kupu u pobjedi od 2-0 nad šestoligašem Puerta da Vegom.

“Svaki dan jako naporno radi i spreman je kada ga trener treba”, objasnio je Alvarez.

Ekspedicija Celte tada je saznala da je došlo do “tehničkog problema” s avionom pa je otišla s aerodroma u svoj kamp gdje je trenirala i ručala.

“Igrači se osjećaju dobro. Trenirali su ovdje”, rekao je Hini klupski glasnogovornik Jose Carlos Bastos u telefonskom razgovoru iz kampa.

Celtina ekspedicija poletjela je u 16 sati iz Viga zbog čega neće stići trenirati na Maksimiru, rekao je glasnogovornik iz aviona.

Igrači predvođeni kapetanom Iagom Aspasom trebali bi prošetati travnjakom oko 19.30 sati. Time će barem malo dobiti osjećaj terena na kojem će se suprotstaviti Dinamu. Trener Claudio Giraldez i vezni igrač Fran Beltran izaći će na konferenciju za medije u 19.45 sati.

To je Celti Vigo prvi posjet Hrvatskoj nakon 2000. godine. Tada je doputovala u Rijeku na uzvratnu utakmicu 1. kola Kupa UEFA-e. Na Kantridu je stigla s rezultatom 0-0 i pobijedila sa 1-0 u 112. minuti produžetka.

Na Maksimiru će ju sada bodriti oko 600 navijača pristigih iz raznih dijelova autonomne pokrajine Galicije.

Prije utakmice će se Alvarez i ostali predstavnici kluba sastati s Dinamovim predsjednikom Zvonimirom Bobanom. Susret s Bobanom, koji je 2001. kratko igrao za Celtu, održat će u sklopu službenog primanja. Celtina predsjednica Marian Mourino je odsutna jer se nalazi u Meksiku na vjenčanju svoje najstarije nećakinje.