Brajković za SK: Rijeka je razočarala, ali ima velike šanse za prolaz

Rijeka je doživjela drugi uzastopni poraz u Europi ove sezone. Poslije Ludogoreca u 2. pretkolu Lige prvaka, ovaj put Shelbourne je bio bolji u prvoj utakmici 3. pretkola Europske lige. Uzvrat je za manje od tjedan dana i pitanje je kakvu Rijeku možemo očekivati u Dublinu

Elvis Brajković je za Sportklub analizirao meč na Rujevici. Dotaknuo se uzvrata, izostanka Fruka i Rukavine, što će se dogoditi ako dođe do još jedne eliminacije, potencijalnih suparnika te da je Shelbourne izbacio Hajduk u Ligi prvaka.

Kako ste vidjeli sraz u kojem je Shelbourne odnio pobjedu (na kraju završilo 2:1)?

“Naravno da smo svi, koji pratimo nogomet razočarani. Pri tome mislim na navijače Rijeke, ali i općenito u Hrvatskoj. Rijeka si nije smjela dopustiti takav luksuz i odigrati utakmicu protiv suparnika, kojeg je mogla dobiti. Rijeka je razočarala što se rezultata tiče, ali to je ponekad manje bitno. Međutim, igra je bila najveći problem nego rezultat. Bez obzira na poraz te lošu partiju, ima velike šanse za prolaz i uvjeren sam da će biti drugačije u Dublinu. Nadam se da ova dva gola, koja je Shelbourne zabio neće biti slučaj i da će Rijeka biti spremnija za uzvrat.”

Ništa još nije gotovo ni izgubljeno tako da se u uzvratu sve može nadoknaditi.

“Da, s tim da gol u gostima više ne postoji. Pobjeda od 1:0 vodila bi u produžetke i Rijeka bi imala šansu. Moramo biti iskreni i reći da je Rijeka puno kvalitetnija momčad, a u Dublinu mora pokazati svoje pravo lice. U suprotnom, bilo bi stvarno veliko razočaranje za sve nas koji pratimo hrvatski nogomet.”

Fruk i Rukavina nisu mogli igrati zbog crvenih kartona. Koliko se osjetio njihov izostanak?

“Fruk je kao nositelj kvalitete prošle sezone bio najzaslužniji za osvojenu duplu krunu. Znamo da je sudjelovao u skoro svim golovima u smislu da je zabio ili asistirao. Njegovo neigranje bilo je veliki hendikep, a Rukavina ima individualnu kvalitetu i igru jedan na jedan. Kada je protivnik dosta nisko postavljen, njegova kvaliteta sigurno bi došla do izražaja. Sigurno je da su nedostajali.”

U slučaju ispadanja iz Europske lige, postoji play-off runda Konferencijske lige. Kako god bilo, Rijeka će i dalje ostati u Europi iako bi dvije uzastopne eliminacije poljuljale ambicije koje su bile velike prije početka sezone.

“Moram reći da je ispadanje od Ludogoreca bilo razočaravajuće. Ludogorec uopće nije pokazao da je bolji od Rijeke. Nakon prve utakmice činilo mi se da je Rijeka bila previše oprezna i nekako nije imala energiju, koja je bila potrebna za pobjedu na Rujevici. U Bugarskoj bio je splet okolnosti. Znači, dva crvena kartona i utakmica je otišla u drugom smjeru. Po kvaliteti, Rijeka je bila bolja od Ludogoreca i na kraju ispala od protivnika koji je bio prolazan. Ludogorec me nije oduševio na Rujevici, a pogotovo u Bugarskoj. Očekivao sam da će Rijeka u ovoj utakmici pokazati pravo lice, ali ovo su već traume i čini mi se da je Đaloviću ovo bila šesta utakmica bez pobjede u Europi ako se sjetimo teškog poraza od Olimpije u Ljubljani. Rijeka nije došla do razine, koja je potrebna za Europu. Prošle sezone bila je najkonstantnija u odnosu na Dinamo i Hajduk što se borbe za naslov prvaka tiče te zasluženo osvojila prvenstvo. Europa je druga priča i ponekad igraš protiv lošeg kao što je Shelbourne, ali iskustvo igranja u Europi vodi ekipu do pobjede. Ovaj put to nije bio slučaj, iako je Rijeka imala ulogu favorita. Moram naglasiti da je bilo jako teško igrati protiv defenzivnog protivnika kao što je Shelbourne, koji se konstantno branio sa svim igračima. Problem su ta dva gola, koja je Rijeka primila iako se upozoravalo na igru glavom, skok i prekide.”

Ako Rijeka ostane u Europskoj ligi, idući suparnik je PAOK ili Wolfsberger. Ako ipak ispadne u Konferencijsku ligu, ići će na Vikingur ili Linfield.

“Sigurno je da joj ne odgovara irski stil nogometa. S obzirom da je Shelbourne napravio probleme, mogla bi imati sa Linfieldom ako ispadne. Ako prođe, vjerojatno ide na PAOK. Neće biti lako, a Grci su poznati kao nogometna država. PAOK je dosta kvalitetan i bit će jako teško. Ako bi nakon Ludogoreca ispala od Shelbournea, ne bi bila favorit i sigurno bi se srušili temelji igranja u Europi.”

Shelbourne je već imao iskustvo s nama i to pozitivno. Davne 2004. godine izbacio je Hajduk u 2. pretkolu Lige prvaka, a sada mu se nudi prilika da eliminira Rijeku. Splićane je tada vodio Ivan Katalinić, a Đalović je blizu toga da doživi ono što se dogodilo Kataliniću što se ispadanja tiče.

“Ne vjerujem da možemo povući nekakvu paralelu između neuspjeha Katalinića i Đalovića. Isto tako ne vjerujem da se Đaloviću može dogoditi ono što je bilo sa Katalinićem jer je osvojio duplu krunu tako da mislim kako ima velike zasluge te da ima strpljenje navijača i uprave. Teško je usporediti Shelbourne sada i prije 20 godina jer zaboravio sam kakva je bila utakmica Hajduka s njima. Sjećam se rezultata, ali to je bilo veliko iznenađenje. Nogomet u Irskoj nije se nešto puno popravio, a od tada mi smo napravili velike stvari na reprezentativnoj razini. Osvajanje drugog i trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu te je Dinamo godinama igrao Ligu prvaka. Naš nogomet je više napravio u ovih 20 godina, a Dinamo nas je svih ovih godina razmazio sa svojim uspjesima jer inače imamo problem igranja u Europi. To što nam je liga zanimljiva ne znači da je kvalitetna. Može se reći da naš nogomet stagnira u odnosu na europski, ali trebalo bi biti bolje.”