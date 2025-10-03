Brajković za SK: Dinamo nas drži iznad površine koliko god bili kritični prema našem nogometu

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Djelomičan uspjeh naših klubova u Europi, odnosno pobjedu Dinama i poraz Rijeke je za Sport Klub prokomentirao Elvis Brajković.

Kako ste vidjeli Dinamo i još jedan rezultatski uspjeh u Europi (pri tome vodeći u poretku Europske lige)?

“To je sjajno za vidjeti. Dinamo nas drži iznad površine koliko god bili kritični prema našem nogometu. Isto tako Dinamo je klasa za sebe, a dokaz tome su iskustvo igranja u Europi i najveće utakmice u Ligi prvaka. Po tome je pravi europski klub i nikoga ne iznenađuje ono što je pružio. Trener Kovačević je vrlo brzo posložio ekipu, koja djeluje moćno u prvenstvu i koja je upisala dvije glatke europske pobjede. Čak mi se Maccabi svidio jer se vidi jasna ideja igre. Volim ekipe, koje pokušavaju igrati iz zadnje linije.

Za utakmicu šteta da se nije igralo pred punim stadionom zbog atmosfere, a prazne tribine podsjećaju na razdoblje korone i to je pokvarilo ugođaj. Dinamo je dobro parirao, pokazao da ima kvalitetu i sviđa mi se kako igra iako je Maccabi bio bolji te ravnopravan oko igre i posjeda. Čestitam Dinamu i ovo nije slučajno jer imaju moć te novac. Uz to, zna dovesti prave igrače. Drago mi je da je na stazama od prije, a pogotovo za hrvatski nogomet.”

Istaknuo se Dejan Ljubičić, koji je zabio dva gola. Osim toga, Dinamo je nastavio uspješan niz rezultata (četvrta uzastopna pobjeda) i još je lider u HNL-u.

“Da, ali poraz u prvenstvu ili Europi će se dogoditi. Kada pobjeđuješ, bitno je da se nastavi kontinuitet. Dinamo to radi iznimno dobro i mislim da će biti još pobjeda. Kada uspiješ povezati pobjede, uspješan si u prvenstvu i Europi. Iako, u Europi doći će teže utakmice nego ove koje su bile. Ima sjajnih ekipa, a Dinamu će biti teže nego Rijeci. Pobjede Dinama bile su zaslužene, ali Fenerbahče i Maccabi imaju svoju kvalitetu. Ljubičić je postigao dva sjajna pogotka, a u prvenstvu je često pokušavao s obzirom na udarce izvana. Njegov treći gol bio je iznimno precizan. Hrvatski nogomet je visoko zbog Dinama i nadam se da će ostali naši klubovi biti blizu kao Dinamo.”

Nažalost, Rijeka je doživjela novi poraz (ovaj put Noah bio bolji na otvaranju Konferencijske lige). Kako ste vidjeli još jednu lošu europsku predstavu?

“Kao svaki navijač i simpatizer Rijeke malo sam razočaran sa rezultatom. Svi smo očekivali da Rijeka može napraviti nešto jer Noah nije klub iz gornjeg ranga europskog nogometa. Rijeka je trebala bolje odraditi, ali crveni karton Nike Jankovića definitivno je usmjerio utakmicu. Bila je nestabilna u psihološkom smislu, a ovo je bio treći crveni karton u Europi. Janković je bio nespretan i bilo je teško za očekivati da će se dogoditi preokret.”

Čini se da se Rijeci na neki način ponovio PAOK (drugi europski poraz zaredom). S druge strane, Noah vodi Sandro Perković koji je dobio i to ima nekakvu posebnu težinu. Međutim, Victor Sanchez još uvijek nema pobjedu protiv ozbiljnog suparnika (ako se ne računa Maksimir u Kupu).

“Slažem se, ali neuspjesi Rijeke nisu isključivo loša postavka i zamišljena taktika novog trenera. Sigurno da je to malo poremetilo jer mislim da Sanchez ima drugačije zahtjeve u samoj igri u odnosu na Đalovića. Treba neko vrijeme da bi igrači to prepoznali. U medijima čitam kako se super radi na treninzima, ali utakmica je nešto drugo. Što se Perkovića tiče, dobro je pripremio utakmicu. Rijeku zna jako dobro jer je bio u Dinamu. Znao je sve i to mu je olakšalo pripremu utakmice. Noah je prosječna ekipa i ništa spektakularno nismo vidjeli od njih.

Ostaje žal da Rijeka nije uspjela pobijediti ili odigrati neriješeno. Čini mi se da je ova sezona krenula naopako, ali nema više kohezije, moći i snage kao kod Đalovića. Mislim da je ključni problem najava odlazaka Fruka, Radeljića i Jankovića, a to psihološki utječe na ekipu. Vjerujem da će Rijeka izaći iz krize, ali ostaje žal jer Noah nije u rangu Ludogoreca i PAOK-a te klubova od kojih je znala ispadati.”