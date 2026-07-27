Brajković poslao emotivnu poruku nakon teške ozljede

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Velika nesreća zadesila je splitski Hajduk na samom početku nove sezone. Mlado krilo Bijelih, Roko Brajković, zadobio je tešku ozljedu na nedjeljnom treningu, a sada se oglasio na društvenim mrežama.

Iako su se u taboru Splićana u prvi mah nadali da je riječ o lakšem udarcu, prognoze su nažalost znatno lošije.

Veliki udarac za Hajduk, Brajkoviću puknuli prednji križni ligamenti? Guillamon napustio Hajduk: Karijeru nastavlja u Španjolskoj Dinamo ga nije uspio dovesti, a sada ga želi – Hajduk!

Kako se doznaje iz izvora bliskih klubu, radi se o teškoj ozljedi prednjih i stražnjih križnih ligamenata te meniskusa, zbog čega mladog nogometaša čeka operacija i višemjesečni oporavak.

Brajković će izbivati s terena između šest i devet mjeseci, što je ogromni hendikep za momčad trenera Garcije. Mladi je nogometaš pod njegovim vodstvom postao standardni član udarne postave, a novu je sezonu otvorio na sjajan način – pogotkom protiv Žiline.

Nakon što su pristigle crne dijagnoze, mladi napadač se oglasio na svom Instagram profilu gdje je podijelio emotivnu i snažnu poruku posvećenu vjeri i teškim trenucima:

“Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknut iz ruku. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj… i vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi – zahvali na svemu, jer sve je za tvoje dobro. I udarci – oni odgajaju! Suze – one pročišćuju! Padovi – da ih nije kako bih prepoznao let…”

Podsjetimo, talentirani krilni napadač krajem je prošle godine potpisao vjernost Hajduku produživši ugovor sve do 2029. godine.

Hajduk bez Brajkovića već u četvrtak igra uzvratni susret 2. pretkola na Cipru protiv Pafosa. Obrane li Splićani prednost od 2:0 iz prve utakmice, u trećem kolu kvalifikacija čeka ih okršaj protiv austrijskog Salzburga.