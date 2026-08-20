Blamaža Thuna: Dinamo ih je jedva izbacio, a evo što im se sada dogodilo

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Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver Image

Dinamo se u 2. pretkolu Lige prvaka pošteno namučio protiv švicarskog prvaka Thuna, s kojim je odigrao 1:1 na Visana stadionu, a onda na Maksimiru u regularnog dijelu remizirao 2:2 pa prošao golom Valinčića u produžetku (3:2). Ista momčad sada je doživjela potpuni debakl u Poljskoj.

Poljski prvak Lech Poznan ostvario je jednu od najvećih pobjeda u svojoj klupskoj povijesti, deklasiravši švicarski Thun s nevjerojatnih 7:0 u prvoj utakmici play-offa Europa lige.

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Domaćini su pitanje pobjednika riješili već u prvom poluvremenu kada su mrežu gosti tresli čak pet puta. Dva pogotka postigao je Patrik Wålemark (10′, 25′), dok su po jedan dodali Allahyar Sayyadmanesh (20′), Mateusz Skrzypczak (31′) i Radoslaw Murawski u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U nastavku susreta uvjerljiv trijumf potvrdili su Daniel Håkans (47′) i Robert Gumny (79′).

Prikazana nemoć Švicaraca posebno je zanimljiva iz perspektive zagrebačkog Dinama. “Modri” su se, naime, na početku kvalifikacija za Ligu prvaka žestoko namučili protiv istog protivnika, prošavši dalje tek nakon produžetaka na Maksimiru ukupnim rezultatom 4:3 (gdje je Thun do 74. minute uzvratne utakmice imao vodstvo od 2:0).

Za Thun je ovo najteži poraz u europskim natjecanjima ikada, čime su praktički izgubili sve šanse za plasman u Europsku ligu te ih u uzvratu 27. kolovoza očekuje samo formalnost prije prelaska u ligašku fazu Konferencijske lige.