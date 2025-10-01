Bizarnost(i) uoči dvoboja u Bačkoj Topoli: Dinamo dva sata udaljen od stadiona, igrači Maccabija u dva hotela

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nogometaši Dinama sutra igraju drugo kolo Europske lige, protivnik je Maccabi Tel Aviv od 21 sat u Bačkoj Topoli.

Plavi nakon impresivnog izdanja protiv Fenerbahčea traže novu pobjedu, dok je izraelski sastav na otvaranju Europske lige odigrao bez golova s PAOK-om.

A uoči utakmice, bizarnosti ima na sve strane. Kako piše Germanijak, Kovačevićevi izabranici će do Bačke Topole putovati dva sata vožnje autobusom iz Beograda, gdje su smješteni. Tamo će doći danas poslijepodne, predvečer. Trening je u 11 sati u Maksimiru, press konferencija u 14.00 sati također u Maksimiru. Nakon toga idu za glavni grad Srbije.

A kod izraelske delegacije, koja je u Srbiju stigla jučer, ima još više zanimljivih činjenica.

Naime, u srijedu navečer počinje najveći židovski post za blagdan Jom Kipur. I traje 25 sati, dakle, sve do pred utakmicu s Dinamom.

Zbog toga će izraelski igrači odsjesti u jednom hotelu, bliže stadionu, dok će njihovi strani suigrači biti smješteni nešto dalje, navodno u Novom Sadu.

Razlog je taj što post završava dva sata prije početka utakmice, dakle, Izraelci će moći još prije polaska na stadion nešto pojesti, popiti vodu, stoga je bitno da nisu smješteni predaleko uoči okršaja s Dinamom.