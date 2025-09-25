Bivši igrač Dinama za SK: ‘Beljo je dosta plaćen za naše uvjete, doveden je da zabija golove’

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Dinamo je odlično otvorio Europu, odnosno Europsku ligu. Na Maksimiru pobijedio je Fenerbahče 3:1 i nastavio pozitivan niz (druga pobjeda u trećem međusobnom srazu uz jedan remi). Daniel Šarić je za Sportklub komentirao Dinamov pozitivan početak što se zone Europa tiče.

Kako ste vidjeli uspješan start Dinama u Europi?

“Sjajan start. Tri boda na ulazu u sezonu protiv vrlo renomiranog suparnika, koji ima dobru i kvalitetnu igru. Sasvim zasluženo i zbilja odličan start za Dinamo.”

Ovo je prva pobjeda za trenera Marija Kovačevića na europskoj sceni.

“Da, prvenstvo je dobro otvorio iako se promijenilo puno igrača. Trebalo je vremena da se posloži, ali mislim da je ova utakmica bila najbolja do sada. Izuzetno bitna tri boda, koja daju šansu za plasman u daljnju fazu natjecanja. Ako Dinamo bude igrao kao jučer, ne sumnjam u prolaz.”

Na europsku pobjedu čekalo se skoro osam mjeseci, odnosno od 29. siječnja i slavlja protiv Milana u Ligi prvaka.

“Da, mislim da je to dobro iako je navikao igrati Ligu prvaka. Međutim, Europska liga je dobro natjecanje. Dugo se čekalo, ali dočekalo i to je najbitnije. Sjajno otvaranje, koje podiže šanse za prolaz grupne faze.”

Nakon poraza od Gorice, ovo je bila druga pobjeda u nizu za Dinamo koji je prije Europe dobio Hajduk u prvenstvu.

“Da, nakon Gorice nije bilo baš najbolje jer je Dinamo odigrao loše. Hajduk i Fenerbahče bile su dvije izuzetno teške utakmice, koje su odigrane sjajno.”

Istaknuo se Dion Drena Beljo, koji je zabio dva gola i bio najbolji pojedinac.

“Beljo je doveden da zabija golove i dosta je plaćen za naše uvjete. Izvanredno se snašao u te dvije situacije i mislim da je to dobro za jednog napadača.”

Novi europski nastup ima protiv Maccabija iz Tel Aviva. Nudi se prilika za još jednu pobjedu, a sa šest bodova došlo bi se u jako povoljnu situaciju.

“Ne znam koliko bodova će trebati, ali mislim da ne treba prerano upisivati. Ne znam kakva je situacija u Izraelu, ali Maccabi ne igra na svom stadionu i čini mi se da je u Srbiji. Bit će teško, ali ne treba se bojati ako Dinamo bude igrao kao sa Fenerbahčeom.”