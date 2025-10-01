Bivši HNL-ovac koji igra u Srbiji poručio Dinamu: ‘Nadam se da će to znati iskoristiti’

Podijeli :

Guliver Image

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje u Bačkoj Topoli protiv Maccabi Tel Aviva u sklopu 2. kola Europa lige.

Na toj utakmici bit će sa suigračima i vodstvom TSC-a Bačke Topole i bivši nogometaš Dinama, Lokomotive i Rijeke, Luka Capan.

“Ovdje općenito o Dinamu prevladava dobro mišljenje, a utakmica je domaćim ljudima svakako zanimljiva i zbog spoznaje da je na klupi Maccabija bivši trener TSC-a Žarko Lazetić, koji je ovdje napravio velike uspjehe. I sigurno je bio njegov veliki utjecaj na odluku da Maccabi svoje europske utakmice kao domaćin igra u Bačkoj Topoli”, rekao je Capan za SN pa dodao:

POVEZANO Bizarnost(i) uoči dvoboja u Bačkoj Topoli: Dinamo dva sata udaljen od stadiona, igrači Maccabija u dva hotela

“Zasad nema posebnih mjera osiguranja, ali na dan utakmice sigurno će biti pojačano osiguranje, uvijek postoji mogućnost da se nešto nepredviđeno dogodi. Kad je Maccabi, krajem srpnja u 2. kvalifikacijskom kolu igrao s Pafosom, osiguranje je bilo na najvišoj razini, Maccabi je imao velik broj svojih ljudi koji su bili zaduženi za sigurnost izraelskog kluba. Tako će sigurno biti i u četvrtak.”

TSC Arena ima hibridni travnjak, spoj prirodne i umjetne trave.

“Teren je izvrstan, uvjeti za igru bit će sjajni. Prije utakmice teren se polijeva, pa je podloga brza. Trebat će Plavima desetak minuta vremena da se priviknu, ali većina novih terena je takva i vjerujem da će se Dinamovi igrači brzo prilagoditi.”

Bi li izdvojio neke kvalitetne pojedince kod Maccabija?

“Najviše mi se svidio veznjak Peretz, visok je, dobar tehničar i ulazi u završnicu iz drugoga plana. Iskusni lijevi branič Revivo imponira mirnoćom, njih dvojica najviše su mi se svidjeli.”

Njemu je favorit uvijek – Dinamo.

“Dinamo je za mene uvijek favorit, ha, ha! Gledao sam utakmicu Dinamo Fenerbahče i Turci su svakako pojedinačno kvalitetniji od Maccabija, ali Dinamova je momčad odlično funkcionirala na toj utakmici i dohvatila pobjedu. Maccabi je, dojma sam, posloženiji od Fenerbahčea, više izgleda kao uhodana momčad i Dinamu će baš zbog toga biti teže nego s Fenerom. Kad bih procjenjivao izglede, rekao bih da je 50:50, bit će to okršaj podjednakih momčadi”, rekao je Capan pa za kraj dodao:

“Maccabi želi i voli igrati, napadački je nogomet temeljno obilježje njihove igre. I ne bi možda bilo loše da im Dinamo malo prepusti inicijativu, pa da ih zgusnut pričeka na svom dijelu travnjaka i onda pritiskom na bočne pozicije pokuša oduzeti loptu i krenuti u protunapad. Bit će prostora za Plave i nadam se da će to znati iskoristiti.”