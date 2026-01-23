Becali nakon debakla protiv Dinama: ‘Ma prodajem napadača, može otići već sutra’

Podijeli :

xRazvanxPasarica via Guliver

Nogometaši zagrebačkog Dinama u susretu su 7. kola Europske lige na stadionu Maksimir svladali rumunjski FCSB 4:1.

Dinamo je poveo 2:0 golovima Mounsefa Bakrara (7) i Diona Drene Belje (11) u ranoj fazi susreta, Daniel Birligea (42) je pred kraj prvog poluvremena smanjio na 2:1 da bi u nastavku Beljo (71) svojim drugim golom i Sandro Kulenović (90+3) potvrdili pobjedu zagrebačkog sastava.

Kontroverzni predsjednik FCSB-a Gigi Becali nije bio impresioniran igrom Dinama, već je bio razočaran nastupom vlastite momčadi. Riječi hvale imao je samo za trojicu igrača: Jurija Cisottija, Daniela Bîrligeu i Babu Alhassana, javlja sport.ro. Igrači koji su ušli s klupe, poput Dennisa Politica, Octaviana Popescua i Denisa Alibeca, nisu izbjegli njegove kritike.

“Dok ne budemo u doigravanju, neću više govoriti. Sramotno je! Nema smisla da ja govorim. Ljudi kažu da smo upali u lošu skupinu. Ali kako su momčadi igrale protiv nas u Europskoj ligi, ja kažem da nije loša. Na primjer, kod 0:2 za Dinamo, razgovarao sam s trenerom i rekao mu: ‘Hej, Mihaie, ovo je slaba momčad, moramo ih pobijediti!'”, rekao je Becali pa dodao:

“Ne možeš pobijediti utakmicu s tri igrača. Mi smo sinoć imali tri igrača! Igrali smo samo s Cisottijem, Bîrligeom i Babom, ostatak momčadi je bio katastrofa.”

Posebno se osvrnuo na jednog igrača.

“Olaru je sve lopte dodavao protivniku. Ne znam što je s njim, jer su govorili da se oporavio.”

Posebno je bio oštar prema napadaču Denisu Alibecu te je izjavio da je spreman odmah ga se odreći za odštetu od 200 tisuća eura, prenosi sport.ro. Bio je jako nezadovoljan njegovim doprinosom nakon što je u 66. minuti ušao u igru umjesto Bîrligee.

“Alibec, gotovo! Što više? Doviđenja! Pa moramo dovesti napadača. Trebaju nam napadači. Može otići već sutra. Neka mi netko da 200.000 eura za njega”, poručio je Becali, koji gubi strpljenje i s mladim Octavianom Popescuom:

“Ni za Tavija više nemam nade. Nema više hrabrosti. On zna igru, vidi igru. Samo što treba hrabrosti. Ne znam što će biti s njim.”

Okrivio ga je za treći gol Dinama.

“Nisi vidio Alibeca? Spoticao se o loptu. Kod trećeg gola on lijevom nogom skreće loptu protivniku. I odatle je pao gol”, zaključio je Becali.