Albanija će drugi put u povijesti imati predstavnika u Europi

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xinphox DSC_1987 via Guliver Image

Albanska Egnatia plasirala se u play-off Europske lige nakon što je u uzvratnom susretu trećeg kola kvalifikacija na domaćem terenu uvjerljivo svladala irski Shamrock Rovers s 5:1. Albanci su tako s ukupnih 6:4 prošli dalje.

Egnatia je furiozno otvorila utakmicu. Adjessa je već u četvrtoj minuti pogodio za vodstvo, a samo sedam minuta kasnije Albanese je udvostručio prednost. Gruda je u 27. minuti zabio za 3:0, dok je Adjessa svojim drugim pogotkom u prvom dijelu zaključio sjajnu predstavu domaćina.

U nastavku je Albanese u 58. minuti ponovno zatresao mrežu i postavio velikih 5:0. Shamrock Rovers uspio je ublažiti poraz preko Burkea u 74. minuti, no više od toga irski predstavnik nije mogao.

Egnatiju sada čeka posljednja prepreka na putu prema ligaškoj fazi Europske lige, a to će biti norveški Lillestrøm. U slučaju prolaska, Albanci će izboriti nastup u drugom po jačini UEFA-inom natjecanju, dok će poraz značiti plasman u ligašku fazu Konferencijske lige.

Albanija će tako nakon devet godina ponovno imati predstavnika u ligaškoj fazi nekog europskog natjecanja. Posljednji put to je uspjelo Skenderbeuu, koji je 2017. godine izborio skupinu Europske lige nakon što je u play-offu izbacio zagrebački Dinamo.

Egnatia je ujedno postala tek drugi albanski klub koji će imati priliku zaigrati u ligaškoj fazi jednog od UEFA-inih natjecanja.