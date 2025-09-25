Ako UEFA izbaci Maccabi iz Europa lige, Dinamo neće dobiti 3 boda: Problem je UEFA-ino pravilo

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

UEFA će sljedeći tjedan donijeti odluku o mogućem izbacivanju izraleskih klubova iz europskih natjecanja, među kojima je i Maccabi Tel Aviv. S njima bi Dinamo trebao igrati sljedećeg četvrtka u Bačkoj Topoli. No, ako Maccabi bude izbačen iz Europa lige, Dinamo neće dobiti sva tri boda, već će se to zbog UEFA-inog pravila drugačije računati.

„Ako je klub diskvalificiran ili iz bilo kojeg razloga odustane od natjecanja prije nego što odigra sve utakmice u ligaškoj fazi, rezultati svih njegovih odigranih utakmica do tog trenutka ostaju važeći.

Nakon završetka ligaške faze potrebno je napraviti izračun bodova kako bi se uzeli u obzir poništeni susreti.

Svaki klub koji nije mogao odigrati svoju zakazanu utakmicu protiv diskvalificiranog/odustalog kluba dobiva prosječan broj bodova koji su osvojili svi klubovi iz istog jakosnog šešira protiv klubova iz istog šešira kao diskvalificirani/odustali klub, i to u domaćim utakmicama ako je pogođeni klub trebao igrati kod kuće, odnosno u gostujućim utakmicama ako je trebao igrati u gostima.

Ligaški bodovi iz svih odigranih utakmica, uključujući i one osvojene u susretima s diskvalificiranim/odustalim klubom prije njegove diskvalifikacije/odustajanja, ne mijenjaju se ni na koji način i svi se uzimaju u obzir prilikom izračuna prosjeka bodova.”