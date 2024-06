Spalletti poludio na talijanske novinare

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Bila je to drama u Leipzigu. Ovoga puta sreća je izabrala plavu, a ne kockastu stranu.

Talijanski kolega je pitao: jeste li se za formaciju 5-3-2 odlučili zato jer ste željeli podilaziti igračima, je li to bio vaš pakt s njima?

“Koliko imate godina? Četrnaest manje od mene. Pričam s igračima i moram čuti što misle. Što mislite da smo imali pakt? Netko vam je rekao da to pitate i dobro ste to rekli, ali to je slabost onih koji su vam to rekli, krtice iz reprezentacije koje vam to govore. Ja uvijek pričam s igračima prije svake utakmice. Što je tako sjajno oko toga što ste otkrili? Kako mislite da ne pričam s igračima? Kad igrate protiv momčadi koje drže loptu tako dobro kao Hrvatska, teško se braniti. U Convercianu sam napravio dizertaciju na sustavu 5-3-2, mogu vam o tome pričati – poludio je izbornik Spalletti.

A onda je nastavio:

“Kakav pakt, o čemu vi pričate. Na kraju smo bili strašno ofenzivni, šest ofenzivnih igrača i oni koji su ušli su bili divovi s obzirom na ono što su donijeli. Bili su perfektni jer su držali formaciju iako smo bili ultraofenzivni. Tri igrača su pokrivala 60 metara i to su dobro radili. Ta priča da postoji neki pakt, da bih ja naudio reprezentaciji…”