Miro Rede za SK: Talijani bez svjetske klase, to nije bilo nikad!

Zoff - Gentile, Baresi, Cannavaro, Maldini, Tardelli, Boniperti, Rivera, R. Baggio, Del Piero, Meazza - najboljih je 11 svih vremena po izboru doajena hrvatskog novinarstva

Miroslav Rede, nekadašnji nogometaš zagrebačkog Dinama i beogradskog Partizana, dugogodišnji sportski novinar u “Sportskim novostima i Večernjem listu” pamti i one najstarije talijanske reprezentacije. Iako je najviše volio Pelea, pa Platinija od europskih igrača, volio je neke bivše igrače i reprezentaciju Italije.

“Platini je za mene najbolji igrač u povijesti Europskih prvenstava. Dva puta je zabio hat-trick – jednom Jugoslaviji, jednom Belgiji. No, zanimljivo je da je to učinio desnom nogom, lijevom nogom i glavom. Bio je nenadmašan u izvođenju slobodnih udaraca. Bio je graciozan, lakog pokreta, perfektne tehnike. Više puta sam imao prigodu vidjeti ga i biti u njegovom društvu. Riječ je o nogometnom velikanu.”

Italija ga danas nema.

“Nisam mislio da ću doživjeti tu činjenicu da Italija danas nema niti jednog igrača top svjetske klase. Uvijek su imali jednog dva, čak i više. Imali su gotovo na svakom velikom natjecanju tamo od 1938. nadalje prave natjecateljske momčadi sa super igračima.”

Iako su europski prvaci, dva puta nisu bili na SP-u. I to nešto govori?

“Svakako, to će puno toga otkriti jer su gubili kontinuitet. Serija A nije onako jaka kao s kraja 80-tih i u 90-tima. Sve ima svoj razlog.”

No, lijepo se sjetiti povijesti, kako vidite Spalettijevu Italiju?

“Bezličnu i bezidejnu. Čak bih rekao da izgleda taj nogomet nekako – tup. Osim Donnarumme niti na jednom mjestu nisu s velikom klasom. Ono što imaju je sigurno taktička disciplina, ali gledajući nas i Talijane protiv Španjolske mi smo ostavili bolji dojam. Nemaju driblera, nemaju pravog pucača, nemaju opasnog centarfora.”

Gdje ih vidite opasnima?

“Imaju svoje šablone, znaju se natjecati i ne vjerujem da će širokogrudno otvoriti i ući s nama i nadigravanje 1:1. Oni će biti oprezni, čekati našu eventualnu pogrešku sredine ili posljednje linije. Nema dvojbe da će njihov izbornik imati plan A i B, da će se sve znati tko što mora odraditi. Nezgodni su po meni najviše jer se znaju natjecati.”

Nismo ni mi baš bajni?

“Naša generacija je dosanjala svoje snove, svoj zenit su naš najbitniji igrači imali u Rusiji i djelomično Kataru. To se najbolje vidjelo u trenutku kada nam je Španjolska igrala presing. Imali smo velikih problema u tim trenucima.”

Kako protiv Italije?

“To je jedan dan, dva sata, jedna utakmica. Nogomet je upravo divan zbog toga što je nepredvidiv. Mene zanimaju igrači, posebno ovi mlađi koji će nedvojbeno dobiti prigodu koliko mogu izdržati pritisak velike utakmice. Tu su jer vrijede, samo to treba pokazati na travnjaku stadiona u Leipzigu. Dosta je mogućih kombinacija i opcija, Italija je velika po imenu, no mislim i suparnik koji se može preskočiti i nastaviti to lijepo nogometno putovanje. Nekako osjećam da će Vatreni izboriti osminu finala”.