Majer: Španjolci nas nisu iznenadili, ne znam što se dogodilo

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Dojmove utakmice protiv Španjolske, podijelio je s medijima Lovro Majer.

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo porazom, u Berlinu je Španjolska, u dvoboju prvog kola skupine B, slavila s uvjerljivih 3-0 (3-0).

U sjajnoj atmosferi berlinskog olimpijskog stadiona, pred ukupno 69.000 gledatelja, od čega je više od 45.000 bilo hrvatskih navijača, Španjolska je kompletan posao obavila u prvom poluvremenu. Postigli su Španjolci tri gola u prvih 45 minuta, a strijelci su bili Alvaro Morata u 29., Fabian Ruiz u 32., te u nadoknadi Dani Carvajal.

Nakon utakmice, pred kamere i mikrofone izašao je Lovro Majer:

“Utakmica je bila 50-50. Zabili su iz svake prilike, to je njihova kvaliteta i to je to. Nisu nas iznenadili, očekivali smo da će biti takva utakmica. Imali smo i mi jako dobre šanse, ali nismo ih iskoristili. Čestitamo Španjolcima, moramo nešto izvući iz ovoga. Ne znam što se dogodilo. Očito su nešto bolje radili od nas, bolje su ušli u utakmicu.”

Međutim, dotaknuo se i onog lijepog, atmosfere koju su hrvatski navijači kreirali u Berlinu:

“Presretan sam zbog atmosfere, ovo je ispunjenje sna. Bez obzira na ovo danas, nadam se da ćemo napraviti rezultat. Protiv Albanije moramo ići na pobjedu, ne smijemo kalkulirati, bit će dobra utakmica”

Vatrene očekuje utakmica protiv Albanije koja se igra u srijedu, 19. lipnja u Hamburgu.