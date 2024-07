De la Fuente: I u finalu ćemo igrati zabavan nogomet

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Najbolji savjet koji španjolski izbornik Luis de la Fuente može dati svojim igračima dok se pripremaju za susret s Engleskom u finalu Eura 2024. jest da ostanu vjerni svom identitetu igranja zabavnog nogometa, rekao je izbornik u subotu.

Španjolska je na EURU nanizala šest uzastopnih pobjeda, uključujući preokret protiv Francuske u polufinalu. Učinili su to bez žrtvovanja svog napadačkog stila, mentaliteta i samopouzdanja za koje De la Fuente vjeruje da im moraju ostati vjerni za nedjeljni okršaj.

“Ako mi nismo Španjolska, nemamo šanse”, rekao je De la Fuente na tiskovnoj konferenciji u subotu.

“Mnogo smo radili da budemo bolji. Pokušat ćemo se nametnuti u nedjelju tako što ćemo biti mi. Postoje stilovi, načini igre. Imat ćemo i suparnika ispred sebe, ali naša tendencija je očita. Sutra ćemo naravno pokušati igrati u skladu sa svojim snagama. Ali ako ne budemo mogli, bit će zbog posebnih okolnosti igre, to neće značiti da se trend promijenio”.

Do sada je Španjolska u Njemačkoj pružila niz nastupa punih vještine i razmetanja pokazujući kako su se ponovno zamislili u momčad koja zna put do cilja. Uputili su izvanrednih 108 udaraca prema golu, od čega 37 u okvir gola, i to je dokaz kako je De la Fuente razvio svoju momčad u onu koja više ne traži posjed lopte radi posjeda lopte. To su najbolje brojke na turniru i gotovo duplo više od ukupno 66 pokušaja Engleske i 19 pogodaka.

Očekuje se da će finale biti kontrast stilova, ali De la Fuente ne vjeruje da bi se Španjolska trebala smatrati favoritom.

“Smireni smo. Nikada nismo izgubili perspektivu. Usredotočeni smo na ono što kontroliramo. Znamo da sutra nema favorita, vrlo je izjednačeno. Ostavit ćemo favorite da razgovaraju s kladionicama”, rekao je De la Fuente.

“Znamo da ako ne budemo na razini koju smo dosad pokazali, nećemo imati šanse za pobjedu. Ali znam da je imamo i da ćemo je dati u nedjelju. Ponosan sam što vidim proces koji smo slijedili da bismo došli ovdje. Nitko ovoj momčadi nije dao ništa besplatno i imamo pravo biti vrlo ponosni. Postoji sadašnjost i velika budućnost. Vidjeti zemlju predanu ovoj nacionalnoj momčadi je divna stvar”.