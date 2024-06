Brnabić: Vučić očajan, ne ide se na EP hrvatskim avionom!

Podijeli :

Reprezentativci Srbije su završili svoj nastup na Europskom prvenstvu, a predsjednica Skupštine Ana Brnabić otkrila je gostujući za jednu televiziju zanimljivu priču.

Doskorašnja predsjednica Vlade Srbije istaknula je da su izabranici izbornika Dragana Stojkovića na Euro otputovali ni manje ni više nego hrvatskim avionom.

„To je istinita priča. Sramota je, Vučić je bio izuzetno ljut. Mi imamo našu Air Srbiju i svi putujemo tom kompanijom. Kad sleti avion da se vidi Air Srbija i to je naš ponos“, rekla je Brnabić, gostujući na TV Happy.

Ona je navela da se o tome prethodnih dana nije govorilo kako se ne bi fokus javnosti prebacivao sa podrške nogometnoj reprezentaciji na druge teme i da misli da je to bila ispravna odluka. Brnabić je dodala da „apsolutno treba utvrditi kako se to dogodilo i tko je odgovaran“ za to što su reprezentativci Srbije putovali hrvatskim avionom.

Ostaje za vidjeti kojom avio kompanijom će se reprezentativci Srbije vratiti iz Njemačke i hoće li im to biti zamjereno iz vrha države.