Uefa apelirala da se ne leti avionom za vrijeme Eura, Čeferin se toga i nije pridržavao

AP Photo/Armando Franca via Guliver Image

Uefa je za vrijeme Eura u Njemačkoj poticala ljude na korištenje alternativnih prijevoznih sredstava umjesto zrakoplova zbog manjeg zagađenja, ali tih se uputa nije pridržavao i prvi čovjek Uefe, Aleksander Čeferin.

The Times piše da Čeferin, uz još nekoliko glavnih dužnosnika Uefe, tijekom Eura nije štedio privatni zrakoplov u vrijednosti od 24 milijuna eura koji je u vlasništvu Uefe. Riječ je o zrakoplovu Bombardier Challenger 64 koji može primiti 12 putnika.

Čeferin je navodno koristio zrakoplov da bi putovao između njemačkih gradova tijekom Eura, ali i za odlaske kući u Ljubljanu.

The Times javlja i da je prvi čovjek Uefe čak 16 puta letio privatnim zrakoplovom između 15. lipnja i 9. srpnja. Htio je avionom ići i od Dusseldeorfa do Dortmunda 18. lipnja, ali mu je tu na put stao Uefin glasnogovornik – jer let između tih gradova traje tek 14 minuta.

Čak 11 od 15 Čeferinovih letova trajalo je manje od sat vremena, a tri puta se vraćao u Ljubljanu tijekom Eura. Jednom je to bilo nakon utakmice osmine finala između Rumunjske i Nizozemske 2. srpnja. Poletio je iz Munchena i za 38 minuta sletio u Ljubljanu. Istog je jutra navodno letio avionom iz Frankfurta u Munchen.

A onda je 3. srpnja Uefinim zrakoplovom odletio iz Ljubljane u Stuttgart da pogleda četvrtfinale između Španjolske i Njemačke. Istog se dana pojavio na utakmici Švicarske i Engleske u Dusseldorfu.

Glasnogovornik Uefe rekao je za The Times kako je većina tih letova bilo planirano i u skladu s njihovom strategijom o održivosti turnira. Kazao je i da je Uefa koristila električne automobile za prijevoz između gradova.