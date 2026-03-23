Silić komentirao šuškanja o mogućem odlasku na SP: ‘Te priče sigurno gode, ali…’

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Mladi golman Hajduka pojavio se pred medijima.

Golman Hajduka Toni Silić je s U-21 reprezentacijom za važnu kvalifikacijsku utakmicu s Turskom u Osijeku.

“Čeka nas jako bitna utakmica protiv Turske u kojoj možemo dosta toga riješiti. Tako da očekujem jednu tešku utakmicu. U Turskoj smo odigrali jako dobro, izvukli smo bod, mogli smo i sva tri, tako da energija je pozitivna, ekipa je u dobrom stanju, tako da očekujemo dobar rezultat”, rekao je Silić uoči susreta s Turcima.

Prokomentirao je i mogućnost poziva u seniorsku reprezentaciju za SP.

“Idem utakmicu po utakmicu, tako treba dokazati sebe i onda ako to dođe sigurno da će biti jedna jako lijepa nagrada. No, fokusiran sam ovdje na U-21 i da ovu utakmicu odradimo jako dobro. Te priče sigurno gode, ali mi smo profesionalci, nama je fokus na teren, ne zamaramo se takvim stvarima. Na terenu dokazuješ sebe i jedino preko terena možeš izboriti te stvari”, rekao je Silić.