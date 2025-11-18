Oreščanin: Željeli smo maknuti bilo kakve insinuacije o politici, ovo je samo nogomet

Podijeli :

HNK Gorica/Facebook

Hrvatska nogometna reprezentacija igrača do 19 godina pobijedila je Srbiju sa 4:1 u utakmici posljednjeg kola prvog kruga kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2026, odigranoj u utorak na stadionu u SRC Rudeš u Zagrebu.

Dvostruki strijelac za hrvatsku reprezentaciju bio je Anđelo Šutalo u 33. i 72. minuti, prvi pogodak je postigao Ljubo Puljić u 29. minuti, a konačnih 4:1 postavio je Karlo Zulfić u 89. minuti. Srbiju je u vodstvo doveo Luka Zarić u 16. minuti.

Utakmica se igrala bez gledatelja prema preporuci zagrebačke Policijske uprave zbog današnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Izbornik Siniša Oreščanin je dao izjavu nakon utakmice.

“Nitko nema nikakve zamjerke na utakmicu, bila je fer i korektna. Prije svega, ovo je sport. Pružili smo jako dobru partiju. Dobro smo reagirali nakon primljenog gola. Ponosan sam na dečke, čujete da su sretni. Znam da ljudima pobjeda puno znači na današnji, tužan dan. Odvojio bih to, ipak je ovo sport. Odigrali smo krasnu utakmicu, svaka čast našim dečkima”, poručio je Oreščanin.

S obzirom na današnji dan i činjenicu da se igralo bez gledatelja, kakva su bila razmišljanja igrača?

“Maksimalni smo se trudili fokusirati na nogomet. Mislim da smo uspjeli. Nitko sretniji od mene i stožera, kojem se zahvaljujem. Puno je igrača koji su bili i u prošlom ciklusu, njih osmorica, koji su prošle godine izgubili od Srbije.

Prvenstveno smo razmišljali sportski, željeli smo maknuti bilo kakve insinuacije o politici. Ovo je samo nogomet. Oni su mladi ljudi, moraju ići dalje i razvijati se kao ljudi. Nadam se da će im ova utakmica pomoći u tome.”

Hrvatska je zabila 14, a primila tek jedan gol u tri utakmice.

“Ovo nam je treći ciklus, i ja sam skupljao iskustvo kroz prva dva ciklusa. Osjećalo se da smo se spojili s dečkima. Pohvatali su naš način rada i našu terminologiju. Tražimo od njih povratnu informaciju i sve se spojilo na današnji dan. Nitko sretniji od nas.”