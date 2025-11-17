Hrvatska U-17 velikim preokretom slavila protiv Nizozemske u borbi za Euro

Podijeli :

Buriakovx via Guliver

Hrvatska U-17 reprezentacija je u 3. kolu kvalifikacija za Euro slavila protiv Nizozemske 3:2.

Hrvatska je do pobjede došla nakon nevjerojatnog preokreta. Domaćine je u vodstvo doveo Mika Pieterse u 14. minuti. Nizozemska je preko Jerayna Schakena u 53. minuti povećala prednost na 2:0.

Već u 61. minuti Hrvatska je osigurala povratak u utakmicu. S bijele točke precizan je bio Luka Bartolović, a sedam minuta kasnije Nik Žužić Škafar zabio je za izjednačenje 2:2.

U 79. minuti je isključujući crveni karton zaradio Bartolović, a tri minute kasnije se činilo da su sve nade za Hrvatsku gotove nakon novog pogotka Schakena, no ipak se radilo o zaleđu.

U prvoj minuti sudačke nadoknade Hrvatska je režirala potpuni preokret. Žužić Škafar je srušen u kaznenom prostoru, a s bijele točke bio je precizan Ante Beljan.

Hrvatska je nakon ove pobjede završila kao prva momčad u skupini, što znači da se plasirala u iduću fazu kvalifikacija, u kojoj će se na proljeće iduće godine natjecati za sedam preostalih mjesta (Estonija je izborila nastup kao domaćin) na završnom turniru Eura od 25. svibnja do 7. lipnja te za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru iduće godine.