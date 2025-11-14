Hrvatska U-17 deklasirala Albaniju u borbi za Europsko prvenstvo

Podijeli :

Buriakovx via Guliver

Hrvatska U-17 reprezentacija nakon poraza, upisala je pobjedu protiv Albanije 3:0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2026.

Izabranici Sretena Ćuka pitanje pobjednika riješili su u prvih 35 minuta igre. Prvi gol postigao je Luka Bartolović u desetoj minuti, prednost domaćina povećao je Matej Miličić udarcem iz daljine u 26. minuti, dok je treći gol djelo Juraja Frigana u 35. minuti.

Ovo je prva pobjeda hrvatske U-17 reprezentacije u skupini 8 nakon što je u prvom kolu izgubila od Kazahstana 1:2. Posljednji susret Hrvatska će odigrati u ponedjeljak u 11.30 sati protiv Nizozemske u Kotoribi.

Dvije prvoplasirane momčadi iz skupine ići će u iduću fazu natjecanja. U kvalifikacijama se igraju samo tri utakmice, nakon čega prve dvije ekipe idu u Ligu A, a druge dvije u Ligu B.