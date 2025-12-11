Etto za SK o Dinamovoj jeseni: ‘Ljudi ovdje ne vole čekati, no ja vjerujem u Bobanov projekt’

Podijeli :

Oélilton Araújo dos Santos, skraćeno zvan Etto, ostao je duboko u srcima navijača Dinama. Puno puta je isticao Modri desni bočni da je Zagreb njegov grad, tu je ostao živjeti i danas radi kao nogometni trener.

U studiju našeg Jutra ugostio ga je komentator i voditelj Bruno Roglić, a glavna tema je bila današnja utakmica Dinama i Betisa u 6. kolu Europske lige koja se od 18:45 igra u Maksimiru. Dinamo je izgubio posljednje dvije utakmice, a dolazi mu po mnogima uz Fenerbahče najjača momčad.

Dinamo je bez pobjede u Europskoj ligi. Kako danas vidiš njegove šanse protiv španjolske momčadi?

“Danas moramo biti oprezni, jer imamo nekoliko ključnih igrača koji ne mogu igrati – zbog dozvola i registracija jedan se igrač nije mogao ni prijaviti. Oni su, objektivno, u boljoj situaciji od nas, imaju bolju igru i veću stabilnost. Ali igramo doma. Mislim da imamo velike šanse napraviti dobar rezultat. Treba nam bolja igra, jer u zadnje vrijeme nismo baš na nivou. Bit će puno izazova, ali nadam se da na kraju neće ispasti loše”, počeo je Etto.

Dinamo je furiozno ušao u skupinu – dvije pobjede protiv sjajnog Fenerbahčea, pa Maccabija. Onda je došla kriza, pogotovo u zadnje dvije utakmice protiv Celte i Lillea. Može li danas biti bolje?

“Naravno da može. Kad igra nije dobra, ni rezultat ne može biti dobar. Treba reći da početak sezone nije realna slika – novi trener, nova momčad, puno novih igrača. Treba vremena da se sve posloži.Imali smo i dobre utakmice, dobre rezultate, pa onda taj pad. Možda je to i normalno na početku – da se malo padne pa opet digne. Nadam se da krećemo od danas. Već protiv Hajduka je bilo puno bolje, imali smo dosta šansi. Nadam se da će danas biti nastavak toga, i pozitivan rezultat.”

Može li Dinamo proći skupinu? Ostaje Betis, Steaua i danski Midtjylland – ozbiljan protivnik.

“U Europi nikad nema lakog protivnika. Vidite u Ligi prvaka – manji klubovi od Dinama rade dobre rezultate. Kad igraš Europu, moraš biti spreman, nema lakih utakmica. Dinamo ima kvalitetu, ima dobre igrače. Pitanje je samo hoće li rezultat to pokazati. Ali vjerujem da se u klubu dobro radi, da ima dovoljno stručnih ljudi i da će se Dinamo vratiti na svoj nivo.”

Idemo na derbi. Cijeli tjedan se pričalo o toj utakmici – možda ne najkvalitetniji nogomet, ali vratili smo se u neka „vaša vremena“: 40 prekršaja, 14 žutih, 20 minuta nadoknade. Je li Dinamo bio bolji i zaslužio pobjedu?

“Bio je Dinamo bolji, imao je više šansi. Šteta što nismo zabili. Kontrolirali smo utakmicu. U moje vrijeme bilo je drugačije – uvjeti, tereni, pogotovo kad bi pala kiša. Bilo je više borbe, faulova, manje nogometa. Danas je to drukčije, uvjeti su odlični i igra je drugačija, ali derbi je uvijek derbi. Čim vidiš Hajduk s druge strane, ideš na maksimum.”

Puno se pričalo o suđenju. Je li Dinamo oštećen?

“Danas imamo VAR i on može puno toga ispraviti da se poslije ne priča „što bi bilo kad bi bilo“. Ne volim puno komentirati suđenje – svi možemo pogriješiti. Mislim da je rezultat realan za obje strane. Hajduk je došao nakon teške utakmice s Rijekom i njima je taj bod možda i bolji nego nama.”

U Dinamo ste došli 2005., nakon najlošije sezone u povijesti. Do kraja karijere u klubu osvajali ste gotovo svake godine. Danas Dinamo dvije sezone zaredom nije prvak, Rijeka je ispred. Kako vidite današnje šanse s obzirom na sva ulaganja?

“Dinamo uvijek ima šansu biti prvak, sigurno. Koliko je uloženo i kolika je kvaliteta igrača – moraš se boriti za titulu. U Dinamu nema vremena razmišljati o drugom mjestu. Mnogi igrači koji dođu iz drugih klubova ne shvate odmah da tu nema kalkulacija – moraš ići na pobjedu svaku utakmicu. Zato je teško držati visoku razinu cijelu sezonu. U moje vrijeme imali smo sjajnu ekipu, a druge momčadi nisu imale uvjete da dovedu toliko kvalitetnih igrača. Danas ih imaju – liga je puno jača, konkurencija je organizirana i kvalitetna. Zato Dinamu nije lako.”

U vaše vrijeme Hajduk je znao završiti peti. Kako pamtite derbije?

“To je bilo posebno. Noć prije derbija nisam mogao spavati, bio sam nervozan, jedva sam čekao teren. Kad igraš na Maksimiru, uvijek je bio pun stadion. Policija nas je pratila već od pola puta, atmosfera se osjećala odmah. I po gradu, čim se prošetaš – već čuješ navijače. To je posebna utakmica. A kad bi pobijedili, povratak kući bio je fešta u autobusu. To ne zaboravljaš.”

Ova momčad – novi predsjednik, novi trener, 20 novih igrača. Kako vidite projekt koji je složio Zvone Boban? Može li to postati nova Dinamova dinastija?

“Svaki novi sustav treba vrijeme. Pogotovo kad dolazi puno stranaca koji se moraju prilagoditi mentalitetu – ovdje je sve natjecateljski, brzo, agresivno. Ljudi ne vole čekati rezultat. Kao bivši igrač i zaposlenik kluba, nadam se da će se sve isplatiti – i trener, i ulaganja, i svi novi igrači. I novi predsjednik. Nadam se da ćemo na kraju sezone svi zajedno slaviti.

Vaša pozicija – desni bek. Gabriel je imao problema, Valinčić se teško ozlijedio, Mikić je tek sada dobio šansu. Kako vidite tu situaciju? Je li Dinamo trebao dovesti još jednog beka?

“Teško mi je komentirati što se točno dogodilo s Gabrielom, ne znam sve detalje. Šteta, jer je kvalitetan igrač i pokriva oba beka, što je jako vrijedno. Valinčić i Pierre-Gabriel bili bi dobra konkurencija. Ali onda je Gabriel ispao iz kadra, pa se Valinčić ozlijedio. Drago mi je da je Mikić dobio šansu – po meni je trebao i ranije. Dijete je iz Dinamove škole, ima kvalitetu i sve da napravi veliku karijeru. Nadam se da će dokazati da može biti prva opcija.”

I za kraj – prognoza. Tko će biti prvak Hrvatske, a tko svjetski prvak? Hrvatska je 2018. i 2022. bila ispred Brazila. Kako vidiš Brazil, a kako Hrvatsku na idućem SP-u?

“U HNL-u se nadam da će Dinamo biti prvak – kao bivši igrač i veliki navijač. Na Svjetskom prvenstvu nadam se da će Brazil najmanje do finala. Već dugo nismo bili tako visoko. Hrvatska je u zadnja dva SP-a bila sjajna – bio sam tužan zbog Brazila, ali sretan zbog Hrvatske. Hrvatska opet ima iskustvo i mlade igrače, do SP-a će stići još netko novi. Nadam se da će i Hrvatska i Brazil napraviti velike rezultate.”