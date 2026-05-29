Etnik Brruti potpisao za Hajduk: ‘Sretan sam i ponosan što ću igrati za ovaj veliki klub bogate povijesti’

Robert Matić / Hajduk.hr

Etnik Brruti novi je igrač Hajduka, 22-godišnji veznjak na Poljud stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s kosovskim prvoligašem Malisheva, a s Bijelima je potpisao do ljeta 2029. godine.

Brruti je rođen 4. ožujka 2004. godine, a nogometnu karijeru započeo je u mlađim uzrastima nogometnog kluba Priština. U seniorskoj karijeri nastupao za kosovske klubove Besa Peje i Malisheva. U prošloj sezoni odigrao je ukupno 35 utakmica u kojima je postigao 9 golova uz 5 asistencija.

“S velikim zadovoljstvom želimo dobrodošlicu Etniku Brrutiju i veselimo se pratiti njegov razvoj u nadolazećim sezonama. Etnik je u svojoj prethodnoj ligi bio smatran jednim od najtalentiranijih mladih igrača, s velikim potencijalom i puno prostora za napredak. Njegov dolazak predstavlja važan dodatak našoj momčadi, s ciljem produbljivanja konkurencije u prvoj ekipi i jačanja konkurencije na poziciji ofenzivnog veznog igrača.

Vjerujemo da će se njegova kvaliteta, mentalitet i ambicija savršeno uklopiti u naše okruženje te se veselimo što ćemo mu pomoći u daljnjem razvoju. Želimo mu puno sreće u našim bojama”, ovako je novog veznjaka opisao sportski direktor Robert Graf.

“Sretan sam i ponosan što ću igrati za ovaj veliki klub bogate povijesti. Jedva čekam započeti svoje putovanje ovdje, upoznati suigrače, navijače i ostale ljude iz Kluba. Gledao sam Hajdukove utakmice, znam da imamo puno kvalitetnih igrača te želim dati i svoj doprinos momčadi u budućnosti.

Poznata mi je činjenica da je u prošlosti mnogo igrača s područja Albanije i Kosova igralo za Hajduk. Pričao sam s nekima od njih, rekli su mi sve najbolje o Klubu, ovoj sredini i navijačima. Zaista sam sretan što ću i ja biti dijelom Hajduka”, istaknuo je Brruti nakon potpisa ugovora, prenosi službena stranica Hajduka.