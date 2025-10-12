Erlić o suzama: ‘Nisam imao baš pozitivnu godinu, ali rad i trud se isplate’

Vatreni vode skupinu L s 16 bodova, tri više od Češke koja ima utakmicu više, a za potvrdu plasmana na SP trebat će im tek bod u preostala dva susreta – iako je moguće da im neće trebati ni toliko, osim ako Češka ne svlada Gibraltar s velikom razlikom.

Nakon utakmice pred kamere Nove TV stao je strijelac trećeg gola, Martin Erlić:

VIDEO / Večer prvijenaca u Varaždinu: Erlić zabio prvi gol za Hrvatsku pa se rasplakao

“Dobro smo igrali, kontrolirali smo utakmicu. Bilo je teže na početku, ali smo na kraju dobili 3:0 i došli korak bliže SP-u. Morali smo pred svojom publikom igrati kako treba, mnogi igrači dobili su priliku koju su trebali iskoristiti i mislim da su uspjeli u tome, izbornik će imati slatke muke.

Najbitnije je bilo da smo bili dobro postavljeni, bilo je bitno da krenemo dobro u utakmicu i ne shvatimo olako Gibraltar. Prvijenac? Nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali rad i trud se isplate, sretan sam zbog gola”, rekao je Erlić.